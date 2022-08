Dobrý test na Evropu, těší kouče plzeňských házenkářek Řezáče

„Nehráli jsme úplně na výsledek. Chtěli jsme, aby každá hráčka měla příležitost osahat si evropskou házenou,“ hodnotil působení svého týmu na turnaji šestačtyřicetiletý kouč Richard Řezáč.

První ročník Pilsen EuroCupu je minulostí. Jak turnaj hodnotíte?

Co se kvality týmů týče jsme turnaj namíchali tak, aby byl vyrovnaný. To se ukázalo i na výsledcích. Sami soupeři nám potvrdili, že se jim turnaj velice líbil. To nás těší.

Na turnaji se představily týmy ze tří evropských soutěží. Berete to jako dobrou přípravu na Evropskou ligu?

Tento turnaj byl výbornou přípravou na Evropskou ligu. Týmy, se kterými jsme se na turnaji potkali, hrají podobně jako náš soupeř, švýcarský LC Brühl. Evropská házená je trošku jiná házená, než na kterou jsme zvyklí. Pro nás mají tyto zápasy velký přínos.

Odehráli jste tři zápasy ve třech dnech. Měnil jste hodně sestavu?

Sestavou jsme rotovali tak, aby hráčky dostaly v turnaji prostor se ukázat. Nehráli jsme úplně na výsledek. Chtěli jsme, aby každá hráčka měl příležitost osahat si evropskou házenou. Za mě se holky předvedly ve velice dobrém světle.

Plánujete tým před sezonou ještě posílit?

Zatím nemáme v plánu nějak zvlášť posilovat. Hráčský kádr je momentálně uzavřený. Čekáme, až se k nám připojí Simona Schreibmeierová z Třeboně, která dostala volno po dorosteneckém mistrovství světa. Do týmu se zapojí poslední týden v srpnu. Na turnaji do Prahy už s ní počítáme, aby se také začala zapracovávat do týmu.

Žádné další doplnění kádru už tedy nebude?

Doplníme ještě post brankářky. Odešla Michaela Malá, naopak k týmu se přidala Kristýna Hurtová, která má zkušenosti z německé ligy. Myslím, že post gólmanek jsme kvalitně doplnili. Vše se ale samozřejmě ukáže až v soutěži.

Na turnaji jsem zahlédl také Andreu Vlachovou. U ní platí, že plánuje v kariéře pauzu?

Věříme, že se vrátí. Na turnaji se byla podívat a v jejích očích jsem viděl, jak jí házená chybí. Pokud bude zpět, budeme šťastní.

Příprava vrcholí. Do startu soutěže zbývají necelé tři týdny. Kolik vám chybí odehrát přípravných zápasů?

Po tomto turnaji nás čekají ještě čtyři přípravná utkání. Vrcholem bude turnaj v Praze, který proběhne poslední víkend v srpnu. To bude generálka před startem soutěže, kterou začínáme 3. září v Písku.