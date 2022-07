Plzeňské házenkářky začaly přípravu, kouč Řezáč se těší na Evropu

„Chtěli bychom divákům do Plzně přivézt atraktivního evropského soupeře,“ přeje si šestačtyřicetiletý kouč Řezáč.

Jak bude vypadat příprava DHC Plzeň na následující sezonu?

Přípravu jsme začali standardně jako každý rok. Začínáme náběhovým týdnem a následně odjíždíme na osm dní na soustředění do Tachova. Poté se budeme více věnovat hře samotné. Čeká nás sedm přípravných utkání, vyzveme i kvalitní zahraniční soupeře. Slibujeme si od toho dobrou přípravu na Evropskou ligu, kde bychom se chtěli prezentovat kvalitní házenou. Koncem srpna nás čekají poslední dvě přípravná utkání, kde se utkáme se Slavií a se slovenskou Šaľou. Ligu pak zahájíme 3. září proti Písku.

Momentka z tréninku plzeňských házenkářek: vpravo Veronika Galušková

Cílem bude navázat na stříbrnou sezonu, nejlepší v historii?

Navázat na předešlý ročník je pro nás velký závazek. To, co se povedlo loňský rok, je pro plzeňskou ženskou házenou obrovský úspěch. Musíme být opravdu hodně pokorní a nemyslet si, že se to bude automaticky opakovat každý rok. K tomu, co jsme předváděli loňský rok, musíme přidat něco navíc, abychom mohli být úspěšní a postoupili do play off. Snížením počtu účastníků se soutěž zkvalitní a současně odchodem některých hráček do zahraničí se vyrovná. „Jasných“ utkání a bodů ubude. Bude záležet na výkonu v každém zápase jak doma, tak venku. Každý duel bude bitva a každý bod se bude počítat. Čeká nás velice zajímavý ročník.

Těšíte se také na Evropskou ligu? Kde ji plánujete hrát?

Hrát budeme na Lokomotivě, protože parametry EHF jsou jasně dané. Jediná hala, která daným parametrům odpovídá, je v Plzni právě ta na Slovanech. Pracujeme s tím, že hrát budeme na jiném hřišti než obvykle, a chystáme všechny kroky okolo. Budeme se snažit před pohárem trénovat na Slovanech, abychom se sžili s prostředím. V týmu máme většinou hráčky z Plzně, které to tady znají, nebudeme potřebovat tolik tréninků, abychom se adaptovali. Ale pár tréninků tu mít budeme.

Máte vizi, se kterým soupeřem byste se chtěl utkat?

Co se soupeřů týče, není tam úplně z čeho si vybírat. Když se člověk podívá na týmy, které startovaly v Evropské lize v minulém ročníku, tak to jsou všechno velká jména, kvalitní týmy evropského formátu. Chtěli bychom divákům do Plzně přivézt atraktivního evropského soupeře. Samozřejmě by pro nás bylo nejideálnější potkat se s týmem ze Švýcarska, který byl v soutěži v minulém roce, nebo s některým týmem ze Švédska. U těch si myslím, že bychom mohli mít reálnou šanci na dobrý výsledek. Ostatní týmy jsou kvalitativně lepší. Los proběhne v pondělí 18. července, takže poté začneme sbírat informace a chystat se dál. Náš postup do Evropské ligy bereme jako odměnu a vrchol loňské sezony.

Momentka z tréninku plzeňských házenkářek

Jak se změnil a případně ještě změní kádr? Bude větší pohyb do týmu, nebo směrem ven?

Nám zatím nikdo neodešel, ale říkám zatím, protože přestupové období ještě neskončilo. Jedna hráčka dočasně pozastavila kariéru, ale s tou ještě jednáme. Jedná se o Andreu Vlachovou, která chce plnit mateřské povinnosti, takže v tom jí bránit nechceme. Ale věříme, že do podzimní části ještě zasáhne. Minimálně v Evropské lize. Co se příchodů týká, máme jednu hráčku, kterou jsme posílili post spojky. Přišla Simona Schreibmeierová, nadějná dorostenecká reprezentantka z Třeboně, která má ještě kariéru před sebou. Dostala se do situace, kde pro svůj růst potřebuje trénovat s ženským týmem. A protože v Třeboni kategorie žen neexistuje, domluvili jsme se s ní, že jí pomůžeme v růstu u nás v Plzni.