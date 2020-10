Divné, shodli se bratři Mlotkové , když hráli proti sobě

Bylo to poprvé, co se bratři, odchovanci Karviné, s níž slavili spoustu úspěchů, postavili proti sobě.

Oba odešli z mateřského klubu na jaře 2018. Zatímco osmadvacetiletý Slavomír se po dvou sezonách v německém Dessau vrátil domů, o dva roky mladší Tomáš letos přestoupil z Hranic do Frýdku-Místku, kde už rok a půl žije.

„Bylo to takové divné, že jsme stáli proti sobě, bo jinak jsme celý život hráli spolu. Na hřišti jsem ale nevnímal, že jde o bráchu, to muselo jít stranou,“ uvedl Slavomír.

„Bratrská rivalita tam byla, ale jinak to byl normální zápas,“ dodal Tomáš, který po výhře 28:22 zářil.

„Brácha odehrál hodně dobrý zápas, povedl se mu,“ chválil Slavomír. Oba dali shodně dva góly.

Tomáš odmítl, že by si sourozence po výhře nějak dobíral. „To vůbec. Příště můžeme prohrát my a třeba i pětkrát v řadě. Karviná je silná,“ prohlásil.

Během utkání na sebe Mlotkové hrající spojky naráželi docela často. „Ale že bychom v utkání byli nepřátelé? To ne,“ odmítl Tomáš, že by byli schopni případně se servat až do krve. „Házená je tvrdý sport. Oba jsme do toho šli naplno. Hráli jsme na sto procent. Jako pokaždé.“ Měli ze sebe respekt?

„Ani ne, ten už dávno vymizel. I v Karviné, když jsme ještě byli spolu, jsme si na tréninku dokázali pořádně naložit. Oba chceme odvést nejlepší výkon,“ odpověděl Tomáš. Jak bratry vidí Marek Michalisko, manažer Baníku Karviná a jejich někdejší trenér?

„Tomáš je důraznější, agresivnější. V obraně dokáže pořádně přitvrdit. Vždyť je to voják,“ usmál se Michalisko. „Sláva je techničtější, přemýšlivější. Měl by být mozkem, tvůrcem hry karvinského celku.“

Derby se hrálo kvůli nynějším koronavirovým opatřením bez diváků. Mlotky tak mrzelo, že v hledišti nemohli být jejich rodiče. „Určitě by přijeli se podívat, většinou za námi po Moravě jezdí, ale tak to aspoň sledovali v telce,“ shodli se bratři.