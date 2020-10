Házenkáři Frýdku-Místku prožívají výtečný start do sezony

Nejenže Frýdecko-místečtí porazili krajské rivaly, ale momentálně i nejlepší celky soutěže první Kopřivnici a druhou Karvinou.

„Jsme si vědomi, že máme nějakou sílu,“ řekl frýdecko-místecký trenér Daniel Valo, jehož tým je v neúplné tabulce s třemi výhrami a jednou porážkou pátý.

„Mančaft jsme doplnili zkušenými hráči, kteří patřili k nejlepším ve svých týmech. Jejich přínos je vidět, ale liga je hodně vyrovnaná, těžká, každý může porazit každého. O to více si ceníme každého vítězství a ještě více těch proti tak silným soupeřům, jako jsou Karviná a Kopřivnice.“

Daniel Valo označil výkon proti Karviné za nejlepší v této sezoně. „Musím před kluky smeknout. Úžasně bojovali, dřeli. Přitom v neděli jsme odehráli velice náročné utkání v Plzni (33:35), dlouho jsme cestovali, takže na to, abychom se na zápas připravili, jsme měli jen den, jeden trénink,“ uvedl kouč.

Karvinští ztratili obě derby

Pro Karvinou to bylo druhé ztracené derby během týdne, předtím v Kopřivnici padli 20:27.

„Opakovali jsme technické chyby jako v Kopřivnici,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Vázla nám hlavně rozehrávka. Bohužel Dominik Solák kvůli zdravotním problémům nemohl tolik chodit do útoku a Arturu Urbánskému tentokrát utkání nevyšlo. Frýdek-Místek nás přehrál hlavně kombinační hrou.“ A obranou.

Z té byli Karvinští naprosto zoufalí. Ostatně během úvodních 16 minut druhé půle dali jediný gól a stav byl najednou 23:13.

„Naše obrana pracovala fantasticky,“ potvrdil Daniel Valo. „Víme, že Karviná má obrovskou sílu, individuality. A na ty jsme se zaměřili – na Patzela a Slávu Mlotka a jeho spolupráci s pivoty. Výkon naší obrany byl výborný a doplněný Vítem Pyškem v brance, který pochytal hodně střel z dálky i další šance, ale o té spolupráci to je. V tom jsme Karvinou předčili. Ale ta se otřepe a půjde zase dál.“

Domácí skvěle zvládli druhý poločas, do něhož šli za stavu 15:12. Leč klidně to mohlo být jen o gól, jelikož sudí v závěru první půle přehlédli nohu domácích, když Karvinští za stavu 14:12 útočili.

„Rozhodčí to bohužel neviděl, takže jsme do druhého poločasu šli za stavu minus tři, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ prohlásil karvinský Dominik Solák. „To nerozhodlo. Druhých třicet minut jsme měli na obrat, ale nepovedl se nám.“ Co říkal obraně domácích?

„My jsme jim ji usnadnili, protože jsme stříleli z nepřipravených pozic. Útok jsme nerozběhávali jako minule s Lovosicemi,“ odpověděl Solák. „Domácí obrana byla zabetonovaná na šesti metrech. Chyby si musíme vyříkat. Sezona je ještě dlouhá, nic se nemění, nic nekončí. Byl to zkrat, který se nesmí opakovat. Teď budeme lehce pod tlakem, ale bude na nás, jak si s ním poradíme.“

Frýdek-Místek má nyní sérii těžkých duelů

Frýdecko-místečtí házenkáři jsou se vstupem do extraligy nadmíru spokojeni. „Minulá sezona se nám vůbec nevydařila, v březnu jsme měli čtyři body... Teď jsme odehráli čtyři zápasy a máme šest bodů,“ připomněl Daniel Valo.

„Hlavně jsme zvládli všechna tři domácí utkání a dlouho jsme sahali po bodech i v Plzni. Teď procházíme náročným blokem. Začal už v Plzni a nyní pokračoval Karvinou. V sobotu jedeme do Lovosic (dohrávka 2. kola – pozn. red.) a týden nato hrajeme v Praze s Duklou. Po úspěchu s Karvinou se však na další souboje můžeme chystat v klidu.“ To Karvinští musejí řešit, proč nezvládli především druhé poločasy v Kopřivnici a Frýdku-Místku.

„Musíme si vše rozebrat a nezbývá nám nic jiného než se připravovat na Brno,“ řekl trenér Michal Brůna. To by měli Karvinští hostit v sedmém kole 18. října od 10.30.