Házenkář Piroch o rodině v hledišti a protekci u španělského trenéra

„Na trenérovi je vidět, jak je natěšený, možná i lehce nervozní. I pro něj je Euro něco speciálního. Turnaj, na který jsme se všichni společně připravovali, a už se těšíme, až začne,“ hlásil třiadvacetiletý Piroch na začátku týdne, kdy se český výběr před odjezdem do Německa sešel v jeho rodné Plzni.

Je výhoda, že se s trenérem znáte i z polského klubu?

Je to příjemné. Člověk ví, co od něj očekávat, a vy víte, co čeká od vás. Tréninky, systém, to všechno je stejné v klubu i v nároďáku, pro mě je tak jednodušší všechno pochopit. Snažím se proto pomoci ostatním klukům, vysvětlovat. Vím, že není jednoduché v té rychlosti a angličtině všechno hned pochopit.

Plzeňský klan Pirochů Jiří Piroch (50 let)

Bývalý skvělý házenkář získal s plzeňským Kovopetrolem dvakrát český titul (1998, 1999), sedmkrát oblékl reprezentační dres. Sedm let působil ve Francii (Wittelsheim, Mylhúzy), kde také oba jeho synové vyrůstali. * Jiří Piroch ml. (28 let)

V dětství kloubil házenou s fotbalem, pro který se posléze rozhodl. Vytáhlý obránce dospíval v plzeňské Viktorii, ale prosadil se až v Pardubicích. Zahrál si také za Jablonec a Karvinou, v letech 2019 až 2023 hrál za pražskou Duklu. Stejně jako bratr Tomáš nyní působí v Polsku, hraje za Odru Opole.

Takže jste před ostatními trochu napřed?

No, jsem asi dál v tom, jak chápat španělskou angličtinu. (smích)

Je toho hodně, co musíte v herním systému vstřebat?

Uvědomoval jsem si to na posledních srazech. Všechny pokyny, v obraně i v útoku, musíte mít zažité, jinak je všechno mnohem těžší. Ale dá se to. Hodně sedíme u videa, kde se musíte soustředit, vnímat, psát si poznámky. Všichni máme zápisníky, kam si píšeme.

V čem je největší přínos trenéra Sabateho pro národní tým?

V nastavení. V tom, jaký je profesionál, jaký má smysl pro detail. Všem hráčům i lidem okolo týmu předává pocit, že bychom měli sami od sebe očekávat víc a chtít po sobě co nejvíc. A zároveň být na sebe ve všem přísnější. I já osobně od sebe očekávám víc, než jak jsem to cítil dříve. A třeba v obraně jsem se za ty dva roky zlepšil, to pociťuji jednoznačně.

Projevuje se jeho naturel?

Možná se dá říci, že v některých situacích umí být temperamentnější. Je takový, že klade důraz na detaily, všem vštěpuje, jak přistupovat k práci. Mně to určitě pomáhá.

Je na vás přísnější, když se dobře znáte z klubu?

Když udělám chybu v systému, tak trochu přísnější je. Protože ví, že zrovna já bych to měl znát. Ale zase mi nechává také víc klidu, protože mám řadu věcí zažitých.

Euro se koná v Německu, kde jste dříve působil v Melsungenu. Jak se těšíte do Mnichova, kde Češi odehrají základní skupinu?

Hodně. Všechno jsme směřovali k tomuto šampionátu. Nějakou zkušenost z Německa mám a vím, že tam můžete hrát první nebo čtvrtou ligu, ale vždycky přijde plná hala. Bude to něco speciálního, do Mnichova dorazí i spousta našich fanoušků. Nemůže být víc.

I vás přijedou podpořit blízcí?

Jasně, pro rodinu z Plzně máme koupenou snad celou řadu. (úsměv) A doufám, že přijedou fanoušci ze všech koutů republiky. Na hřišti sice cítíte větší tlak, když fanoušci přijedou zdaleka a drží vám palce. Ale zároveň to dává pocit, že máte v hale pro koho hrát. Věřím, že čeští fanoušci budou slyšet víc než dánští, portugalští i řečtí.

Češi na Euru v Mnichově Program zápasů ve skupině čtvrtek 11. ledna Dánsko - Česko 20.30

sobota 13. ledna Česko - Portugalsko 18.00

pondělí 15. ledna Česko - Řecko 18.00 Všechny duely vysílá živě ČT Sport Před mistrovstvím Evropy se česká házená spojila s charitativní platformou Donio, které nabídla mediální prostor i podporu v pomoci rodinám prožívajícím nelehkou životní situaci. „Věřím, že jsme našli inovativní a inspirující cestu, jak se zapojit do něčeho, co má celospolečenský přesah,“ komentoval spolupráci prezident ČSH Ondřej Zdráhala.

Bude směrem k postupu ze skupiny klíčový druhý duel s Portugalskem? Dánsko je velký favorit celého turnaje, Řecko papírově nejslabší článek.

I první zápas s Dány bude důležitý. Chceme podat co nejlepší výkon a přesto, že mají tak silný kádr, je chceme porazit. Třeba nás trochu podcení. V každém případě my musíme podat nadprůměrný výkon a oni průměrný. Je důležité, jak do turnaje vstoupíme pocitově i výsledkově. Ale asi je pravda, že s Portugalci to bude klíčový zápas.

Páteř jejich výběru tvoří hráči z Porta, které jste s Plockem potkal v Lize mistrů.

I systém, kterým v reprezentaci hrají, je podobný. Připravovali jsme se u videa hodně i podle zápasů Porta. Některé hráče mám dobře navnímané, s Portem jsme totiž hráli Ligu mistrů také v minulé sezoně.

V čem jsou nebezpeční?

Hrají rychlou, chytrou házenou. Nemají tak vysoké hráče, ale pohyblivé střední spojky, hrají hodně s pivotem, jeden na jednoho, v útoku zkouší hru sedm na šest. Navíc jsou pod svým trenérem už dlouho spolu, bude to těžký soupeř.

Postup ze skupiny je hlavní cíl na turnaji?

Šampionát není snadný, musíte jít postupně. Dříve ze skupiny postupovaly tři týmy, teď už podruhé pouze dva. Je to těžší. Evropské týmy jsou na tom lépe než zbytek světa, tedy s pár výjimkami. Konkurence na Euru je tak náročnější než na mistrovství světa. Ale my postoupit chceme, a pokud se to povede, budeme chtít zase víc. Nedávno jsme fandili našim holkám, které se na mistrovství světa dostaly do čtvrtfinále. Víme, co to znamená pro celou českou házenou, a doufám, že na ně teď navážeme.