To nejtěžší na začátek. Házenkáři vstoupí do ME duelem s mistry světa Dány

Dalšími soupeři národního mužstva v základní skupině F budou Portugalsko a Řecko. Do další fáze turnaje, kterou budou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první dva celky. Pro třetí a čtvrtý tým šampionát už po úvodní části skončí.

„Naše skupina je velmi těžká, bude složité postoupit, ale budeme o to bojovat. Na úvod máme Dánsko, o něm ani není třeba mluvit. V posledních letech vyhráli absolutně všechno. Ale historie sportu ukazuje, že je možné cokoliv. Nakonec na hřišti je to sedm na sedm. Dáme do toho vše a budeme se je snažit překvapit,“ uvedl v nahrávce pro média Sabaté, který převzal české mužstvo předloni na konci února.

Program českého týmu na ME v základní skupině F Čtvrtek 11. ledna:

20:30 Česko - Dánsko Sobota 13. ledna: 18:00 Česko - Portugalsko Pondělí 15. ledna: 18:00 Česko - Řecko

Dánové od předloňského října už 21 zápasů po sobě neprohráli a v 19 z nich zvítězili. „Těžko říct, jestli je dobře, že s nimi začínáme. Na jednu stranu to může být tak, že mohou být ještě nesehraní, že ještě nebudou v rytmu turnaje. Můžeme to ale vzít i z druhé strany, že je to první zápas, budou chtít dobře začít a půjdou do toho na 100 procent,“ řekla novinářům spojka Tomáš Babák.

„Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a soustředit se hlavně na náš výkon. Samozřejmě víme, že hrajeme s Dánskem, ale musíme získat i takový dobrý pocit pro další zápasy, které budou následovat,“ doplnila jedna z opor týmu.

V posledním vzájemném duelu na Euru v Chorvatsku před šesti lety Češi Dánsko šokovali a připsali si jeden z nejcennějších skalpů v samostatné historii. Osmi brankami tehdy zazářil nynější svazový prezident Ondřej Zdráhala, pětkrát skórovala jedna z opor současného výběru jiná spojka Stanislav Kašpárek a 17 zákroky se blýskl někdejší reprezentační gólman Martin Galia.

„Zápas už je šest let starý. Jsou zkušeným mančaftem a myslím, že už to v hlavách mít nebudou,“ řekl Kašpárek. „Možná k tomu přistoupí trochu víc zodpovědně a možná taky budou trochu více naštvaní, protože to budou mít v hlavě,“ mínil naopak s úsměvem Babák, který tehdy na šampionátu kvůli zranění scházel.

Dánové jako první v historii třikrát za sebou vyhráli mistrovství světa a na posledních olympijských hrách vybojovali stříbro. Na kontinentálním šampionátu minule získali bronz a na evropské zlato čekají od roku 2012, přesto je bookmakeři považují za jednoznačně největšího favorita turnaje.

Český celek se mistrovství Evropy zúčastní počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti turnajů. Předloni na Slovensku ještě pod vedením trenéra Rastislava Trtíka v základní skupině s pozdějšími finalisty Švédy a Španělskem o gól nepostoupil do další fáze a obsadil 13. místo. Maximem reprezentace jsou šesté příčky z let 1996 a 2018.

Dánská soupiska je plná hvězd v čele s brankářem Niklasem Landinem, který za roky 2019 a 2021 vyhrál anketu o nejlepšího házenkáře světa. Pětatřicetiletá hvězda v minulé sezoně působila na klubové scéně v Kielu s českou gólmanskou jedničkou Tomášem Mrkvou.

„Když se podíváme na soupisku Dánska, tak co post, to top hráč. Jestli mají nějaké slabiny? Každý tým se dá porazit. Musíme k tomu takhle přistoupit a uvidíme, co z toho bude,“ podotkl Babák.

Zápas s Dánskem začne ve čtvrtek ve 20:30. Český celek odehraje celou základní skupinu v Mnichově v hale pro více než 12 tisíc diváků. „Pevně věřím, že fanoušci nám vytvoří domácí atmosféru, budou tím pověstným osmým hráčem na hřišti a pomůžou nám vybičovat z nás to nejlepší,“ řekl Mrkva.