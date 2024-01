České házenkáře čeká na Euru klíčový zápas o postup proti Portugalsku

Češi při premiéře na velké akci pod vedením Sabatého drželi s Dány v poločase remízu 9:9, po změně stran ale jen pětkrát skórovali a prohráli 14:23. Portugalci naopak v prvním utkání skupiny zvítězili nad debutantem na šampionátu Řeckem 31:24. Do další fáze turnaje, kterou budou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první dva týmy.

Česko vs. Portugalsko Zápas ME sledujte online v sobotu od 18:00.

České mužstvo tak potřebuje proti účastníkovi posledních olympijských her bodovat, ideálně zvítězit. Pokud by i s Portugalskem prohrálo, po večerním duelu Dánska s Řeckem by s největší pravděpodobností ztratilo naději na postup. V pondělí Sabatého výběr uzavře skupinu F proti Řecku.

„Tým je psychicky silný. Je to turnaj, prohráli jsme první zápas ze tří ve skupině. Je jasné, že nejdůležitější bude další utkání. Jsem si stoprocentně jistý, že budeme na zápas s Portugalskem připraveni. Hlavně musíme dávat více gólů,“ řekl Sabaté, který převzal český tým předloni na konci února.

„Nikdo neočekával, že nad Dánskem vyhrajeme. Nyní máme klíčové zápasy, proti Portugalcům prostě musíme vyhrát. Myslím, že to bude velmi rychlá házená. Hrají jiným stylem než Dánové, myslím, že padne více branek. Doufám a myslím, že vyhrajeme,“ citoval web EHF jednoho z nováčků na velké akci Jaroslava Trkovského.

Češi se s Portugalskem naposledy utkali v roce 2009 ve dvou zápasech evropské kvalifikace. Zatímco doma zvítězili 30:26, venku prohráli 28:31. Na velké akci na sebe soupeři naposledy narazili před dlouhými 22 lety, Češi tehdy na Euru triumfovali 29:27. O rok dříve na mistrovství světa naopak utrpěli debakl 19:29.

Portugalci šli v poslední době výkonnostně nahoru. V roce 2021 se poprvé zúčastnili olympijských her, kde skončili devátí. Na loňském mistrovství světa, na němž český tým nestartoval, obsadili 13. místo. Na minulém Euru byli až devatenáctí, o šampionát dříve ale vybojovali šestou příčku.

„Portugalsko je neprávem podceňované nebo není veřejností vnímané jako házenkářské velmoci Francie či Dánsko. Přitom jsou schopni konkurovat, což ukázali na posledním mistrovství světa. Nebýt jedné remízy, pronikli by do bojů o medaile. Velice kvalitní tým, plno hráčů působí v Lize mistrů. Ale to je jen na papíře. My třeba nemáme tak hvězdné hráče, ale myslím, že jsme lepší jako tým. Táhneme za jeden provaz a to by mělo rozhodnout,“ přemítala spojka Stanislav Kašpárek.

Český házenkář Matěj Klíma se snaží obstřelit Dána Henrika Mollgaarda Jensena z Dánska.

„Jsme dobře připraveni. Trenér nám jejich hráče ukázal na videu, zná je z Ligy mistrů. Portugalci mohou hrát v útoku sedm na šest, dobře spolupracují s pivotem a jsou dobří individuálně. Očekávám vyrovnaný zápas, velké drama. Doufám, že se šťastným koncem pro nás,“ doplnil další z debutantů na velké akci Matěj Havran.

Český tým se mistrovství Evropy účastní počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti šampionátů. V sobotu bude odvracet druhé vyřazení už v základní skupině po sobě. Maximem reprezentace od rozdělení federace jsou šesté příčky z let 1996 a 2018.

Zápas Česko - Portugalsko začne v sobotu v 18:00. Národní tým by v hale v Mnichově, kde odehraje celou skupinu, měly hnát vpřed zhruba čtyři tisícovky fanoušků.