Válka? V Brestu vědí, co se děje. Kašpárek možná sezonu dohraje v Zubří

Kde dohraje Stanislav Kašpárek sezonu, netuší. Jednou ze dvou variant je návrat do Zubří, kde se spojka házenkářské reprezentace tento týden chystá na přípravný dvojzápas proti Srbsku.

„Když nepojedu zpátky do Běloruska, zůstanu na poslední dva měsíce v Česku. Kvůli speciální situaci můžou zahraniční házenkáři hrající v Rusku a Bělorusku přestoupit do Evropy,“ nastínil Kašpárek, který už v předstihu ukončil s Meškovem Brest smlouvu na příští ročník.

Už v průběhu sezony jste měli potíže s cestováním. Dostal jste se do Česka v pohodě?

Když nás vyhodili z Ligy mistrů, zrovna jsme byli v Maďarsku, takže někteří spoluhráči se rozhodli, že už se nevrátí, a rozvázali smlouvu. Já jsem jel zpátky do Běloruska, abych zjistil, jaká je situace.

A jaká byla? Jak válka rezonuje v Bělorusku?

Život v zemi běží dál stejně jako předtím. Žádnou změnu jsem nepocítil. V Česku se o mě báli více než já v Bělorusku. V televizi vysílají tu stejnou propagandu co v Rusku. Ale všichni v klubu vědí, co se děje v reálu, jsou v obraze.

V Zubří se Srbskem, o MS ve Zlíně Čeští házenkáři odehrají úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa 13. dubna ve Zlíně od 20.15 hodin s lepším z dvojice Rumunsko – Severní Makedonie. V přípravě se dnes a zítra střetnou v Zubří se Srbskem, oba duely začínají v 18 hodin.

Bylo složité ukončit smlouvu v její půlce?

Bylo to bez problémů. V klubu dobře vědí, že kvůli sankcím nebudou hrát Ligu mistrů. A kdo ví, jak to bude s penězi, které dává ruský Gazprom. Nejpozději za týden bych měl vědět, jestli se vrátím dohrát sezonu do Brestu, nebo zůstanu v Česku.

Jak budete vzpomínat na angažmá v Brestu?

Od začátku to byla hodně těžká sezona. Hned jak jsem podepsal smlouvu, se všechno změnilo a všechno k horšímu. Odešli někteří hráči, vyměnili trenéra. Ale každá zkušenost, i negativní, je dobrá. Litovat toho nebudu. Do Brestu jsem šel s přesvědčením, že to bude pro moji kariéru to nejlepší.

Upřednostnil jste ho před nabídkami z Německa, Francie hlavně kvůli účasti v Lize mistrů. To už nebude priorita?

Abych si vybíral, na to je momentálně pozdě. Kádry jsou víceméně uzavřené, možnosti dost omezené. Hlavně chci najít kvalitní klub, ve kterém se můžu rozvíjet. Liga mistrů by byla bonusem.

Zpátky k reprezentačnímu kempu. Že se koná v Zubří, jste přivítal, že?

Jasně. Nemusíme nikam cestovat. V Zubří a v Rožnově máme všechen servis. Odehrajeme dva zápasy proti silnému Srbsku. Seznamujeme se s novými trenérem.

Překvapilo vás, že po Euru převzal reprezentaci poprvé v historii cizinec, pokud pomineme Slováky?

Nečekal jsem to. Xavier Sabate přináší nový pohled na házenou, nacvičujeme nové kombinace. Uvidíme, jak se to projeví v důležitých zápasech.

Se španělskými trenéry máte zkušenosti z klubů. Jaký je jejich styl?

V Szegedu jsem hrál tři roky pod Juanem Carlosem Pastorem. Španělská házená je hodně o taktice, snaží se donutit soupeře k chybám, přechytračit ho. Častěji sedíme u videorozborů.

Sabateho si pamatujete jako trenéra konkurenčního Veszprému. Jaký je?

Házenou vysvětluje srozumitelně a jednoduše. Přesně ví, co chce hrát. A je klidnější povahy.

Dvojzápas se Srbskem je přípravou na kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Co jste říkal na los, který vám přisoudil vítěze duelu mezi Rumunskem a Severní Makedonií?

Rumunsko je hodně podceňované, ale má kvalitní tým a bývalého trenéra Barcelony Xavi Pascuala. I když jsme mohli dostat silnější soupeře, los nám moc nepřál. Potřebovali bychom delší dobu na sehrání pod novým trenérem.

Ale favoritem budete, ne?

Je českým zvykem se schovávat, říkat, že zkusíme překvapit. Budeme favoritem proti Makedonii i Rumunsku. Musíme být nastavení na postup.

Po lednovém Euru, kde jste o gól neprošli ze základní skupiny na úkor pozdějších švédských šampionů, vám stouplo sebevědomí, viďte?

Že jsme odehráli vyrovnané partie s oběma finalisty, náš výkon na mistrovství umocnilo. Pro veřejnost to vypadalo krásně, že jsme měli na finále. Ale realita je jiná.