Nikdo neřeší moji ruštinu. Koho Putin zachraňuje? Lovosický házenkář o válce

Jak vstřebáváte, že se teď na Ukrajině válčí?

Je to šok. Pro mě obrovský. Věřil jsem, že se to nestane, že Putin nerozpoutá konflikt na Ukrajině. Pak jsem se ráno vzbudil, viděl jsem zprávy a najednou válka. Bombardovali skoro každé město. Jsem ze Záporoží, to je nedaleko ruských hranic. Máme frontu jen šedesát kilometrů daleko. I když rozbombardovali letiště, zatím je u nás ticho. A okolo zuří válka, strašné.

Jsem Ukrajinec a hovořím rusky. A nikdy v životě jsem v mojí zemi neměl problém. Na západě, na východě, na jihu jsem mluvil rusky a nikdo to neřešil, všechno bylo v pohodě. Nevím, koho jedou Rusové zachránit. Sergej Petryčenko ukrajinský házenkář