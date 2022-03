Plán házenkářů Lovosic: Do Prahy si jedeme pro jednu výhru

„Po podzimu jsme si vybojovali výbornou pozici, bohužel černá série šesti porážek nás odsunula na páté místo. Zkusíme z toho ale vytěžit maximum, na Duklu vletíme, budeme chtít jeden zápas v Praze zlomit a přijet domů ve výhodné pozici,“ plánuje lovosický kouč Roman Jelínek.

Domácí prostředí přitom ve vzájemných zápasech Lovců s Duklou bylo letos klíčem k úspěchu. „Doma jsme je porazili, tam nám zápas nevyšel. Nedali jsme šance, pak se na nás valil rychlý útok Dukly, který je smrtící. Ale Dukla je hratelný soupeř, má v týmu převážně mladší kluky, kteří jsou nevyzpytatelní,“ říká trenér, který už má zpátky uzdravené Kupu, Zourka, Bogdaniče, Jonáše i omilostněného Petryčenka.

Do vyřazovací části jdou Lovci povzbuzení, v derniéře základní části sérii proher zlomili proti Novému Veselí. „Je to dobré pro naši psychiku. Předtím jsem měl pocit, že pořád na něco čekáme, nebyli jsme ochotní obětovat se. Od této výhry se můžeme odpíchnout do play off. Cílem je pořád boj o medaili.“