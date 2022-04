Smutní a zklamaní házenkáři Lovosic: Musíme do toho říznout

Lovci přitom dlouho drželi třetí místo, pak ale přišla série šesti porážek v řadě a sešup. „Hlavní příčinu vidím v mizerném přístupu v zápase s Brnem, kdy jsme 12 minut před koncem ještě vedli o čtyři branky, ale nedotáhli jsme to do vítězného konce. A tím jsme nastartovali černou šňůru.“

Neúspěch chce Srba řešit změnami v kádru. „Nějaké posily máme těsně před podpisem, brzy to dotáhneme do konce,“ ujišťuje. Někteří hráči budou muset skončit.

„Nedělní zápas s Duklou byl určitě pro některé hráče poslední v Lovosicích. Máme ambice hrát výš, neskrýváme se. Nechceme říkat, že chceme hrát jen play off, chceme se dostat do čtyřky, bojovat o medaile, což se nám nepovedlo. Jsme z toho smutní a zklamaní,“ neskrývá Srba, jehož Lovce ještě čekají série o 5. až 8. místo.

Derniéru si nejspíš odbyli veteráni Jiří Bouček a David Kylíšek. „Naopak Jirka Motl ještě určitě jednu sezonu dá.“

Lovosice se budou zabývat i otázkou trenérů. Zůstane Roman Jelínek? „Je to náš odchovanec, ve struktuře klubu bude vždy, určitě to pro něj není jednoduché. Taky si to budeme vyhodnocovat, ale měl by pokračovat,“ říká Srba.

Ani Jelínek nemá informace, že by měl skončit, řeší už kádr na příští sezonu. „Osa týmu by měla zůstat, ale musíme do toho říznout, nastanou změny,“ slibuje Jelínek.