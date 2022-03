Lovosický gólman Hrdlička: To špatné je snad pryč, s Duklou chceme uspět

„Měli jsme hodně zraněných hráčů, podle mě se zdravotní trable na našem výkonu v závěru základní části podepsaly nejvíc. Svůj vliv měla i aktuální sportovní forma, která nebyla úplně nejlepší. Ale snad jsme si to špatné už vybrali a do play off půjdeme v plné síle,“ věřil v rozhovoru pro klubový web lovosický brankář Jan Hrdlička.

Čtvrtfinálová série hraná na tři vítězná utkání startuje v Praze v sobotu a v neděli. „Rádi bychom aspoň jeden zápas na půdě soupeře proměnili ve vítězství. To by nás pak dostalo do úplně jiné pozice pro domácí odvety,“ přeje si brankář.

Proti Dukle chytá Hrdlička rád. „Mně osobně se na Duklu hraje dobře, i když v lize jsem proti nim play off ještě nehrál. A víme, že Dukla je v play off o dost jiný tým než v základní části. Vždyť loni trápili pozdějšího vítěze celé soutěže z Plzně v pěti zápasech. Mají kvalitní spojky a velkou oporu v brance v osobě Tomáše Petržaly. Z hráčů si musíme dát pozor na zkušeného Svitáka, ten má výborné rozhodovací schopnosti,“ upozorňuje.

Lovci se zase budou moci opřít o vysokého pivota Petryčenka, který se vrátil do sestavy po tříměsíčním trestu. „Sergej je platný v obraně i v útoku. Je to typ hráče, který na hřišti nechá všechno, a přesně to potřebujeme.“