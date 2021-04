Výhra vůlí. Ale Karviná nikdy není dole, varuje lovosický Landa

Snový start házenkářů Lovosic do semifinále extraligy. Lovci uštvali vítěze základní části Karvinou, na její palubovce v neděli urvali výhru 30:29. „Vyhráli jsme vůlí, která ale byla na obou stranách. Byl to krásný zápas. Záměr byl co nejvíc pokrýt Soláka s Patzelem a tahat dopředu. To musíme dělat pořád,“ zdůrazňoval lovosický trenér Jan Landa.