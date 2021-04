Karvinští házenkáři v úvodním semifinále podlehli doma Lovosicím

„Předčili nás obranou, nebyli jsme schopní se několik útoků prosadit. My jsme hráli slabě v obraně. Vepředu bylo u nejzkušenějších hráčů hodně technických chyb,“ řekl České televizi karvinský kouč Michal Brůna, jehož svěřenci ve čtvrtfinále vybojovali postup přes Zubří až v pěti zápasech.

Lovosice začaly zápas trhákem 4:1 a vedly celý první poločas. Po přestávce domácí vývoj skóre otočili a získali náskok 18:15. V závěru se hostům povedlo odskočit na tříbrankový rozdíl a Karviná už maximálně snížila ztrátu na jeden gól.

„Vyhráli jsme vůlí, která ale byla na obou stranách. Byl to krásný zápas. Záměr byl co nejvíc pokrýt Soláka s Patzelem a tahat dopředu. To budeme dělat pořád,“ uvedl trenér Lovosic Jan Landa. Očekává další velké bitvy. „Karviná nebude dole, nikdy. Je to sebevědomý tým. Spíš se z toho poučí. My budeme mít doma spoustu práce,“ prohlásil.

HCB Karviná : HK FCC Město Lovosice 29:30 (14:15) Góly:

2. Nedoma,6. Skalický,11. Nedoma,12. Jan Užek,14. Skalický,17. Solák,21. Solák,22. Nedoma,23. V. Patzel,25. V. Patzel,25. V. Patzel,29. Gromyko,30. Gromyko,31. Solák,33. V. Patzel,34. Skalický,34. V. Patzel,36. Solák,43. S. Mlotek,45. Skalický,48. Nedoma,49. Solák,49. Skalický,53. V. Patzel,54. Jan Užek,55. Růža,57. V. Patzel,58. Jan Užek Góly:

1. Kupa,3. Trkovský,4. J. Motl,5. Trkovský,6. M. Jonsson,7. Holubec,9. M. Jonsson,11. J. Motl,18. M. Jonsson,19. Kylíšek,22. Kylíšek,28. V. Kovář,30. Trkovský,36. Kupa,37. Kupa,40. Trkovský,41. M. Jonsson,44. J. Motl,45. Kylíšek,46. Bouček,47. M. Jonsson,48. Holubec,50. J. Motl,51. Trkovský,52. J. Motl,55. M. Jonsson,57. Holubec,58. Holubec Sestavy:

Mokroš, N. Marjanović – S. Mlotek, Urbański, Plaček, V. Patzel, Nedoma, Noworyta, Široký, Jan Užek, Solák, Franc, Růža, Nantl, Skalický, Gromyko. Sestavy:

J. Hrdlička, Günl – Heřmanovský, V. Kovář, Kupa, Holubec, Trkovský, Kylíšek, Stach, P. Jahn, Strazdiņš, Zourek, Jonáš, M. Jonsson, J. Motl, Bouček. Červené karty:

51. S. Mlotek Červené karty:

Rozhodčí: Bubeníček, Petruška Stav série: 0:1