Karvinští házenkáři se po jasné výhře nad Lovosicemi ujali v semifinále vedení

Karvinští házenkáři na úvod semifinále doma nečekaně prohráli 29:30, v Lovosicích pak zvítězili o tři branky a dnes hostům nedali šanci. Každý poločas vyhráli rozdílem pěti gólů. Nejlepším střelcem zápasu byl s deseti trefami Vojtěch Patzel.

„Asi po šesti zápasech jsme sehráli naše lepší utkání. Lovosicím se to dnes nepovedlo, ale nechci snižovat náš výkon. Byl dobrý hlavně v útoku, obrana ještě trochu haprovala. Poslední zápas snad bude v Lovosicích,“ řekl karvinský kouč Michal Brůna České televizi.

„Strašně špatně jsme do zápasu vstoupili, úplně jsme jim to odevzdali. Nehráli jsme, co jsme si řekli. Karviné jsme to hrozně ulehčili, vůbec se na to vítězství nemusela nadřít,“ prohlásil trenér Lovosic Jan Landa.

HCB Karviná : HK FCC Město Lovosice 33:23 (14:9) Góly:

2. Nedoma,2. V. Patzel,3. Solák,3. V. Patzel,5. V. Patzel,6. S. Mlotek,8. Jan Užek,10. V. Patzel,11. S. Mlotek,23. Nantl,28. Gromyko,32. Solák,32. V. Patzel,33. Skalický,34. Jan Užek,36. Skalický,37. V. Patzel,38. Jan Užek,39. Gromyko,43. S. Mlotek,46. Solák,48. Gromyko,50. Urbański,52. Urbański,54. Urbański,56. Solák,56. Skalický,57. Solák,59. Široký Góly:

2. M. Jonsson,4. Holubec,8. J. Motl,10. Trkovský,15. Bouček,16. Kupa,19. Trkovský,24. M. Jonsson,30. V. Kovář,35. J. Motl,36. Kylíšek,37. M. Jonsson,38. M. Jonsson,39. J. Motl,40. Trkovský,41. Trkovský,42. J. Motl,47. Kupa,48. Trkovský,49. Kupa,51. Kupa,57. M. Jonsson,59. Bouček Sestavy:

N. Marjanović, Mokroš – Urbański, V. Patzel, Široký, Franc, Plaček, Solák, Nedoma, Růža, Nantl, Gromyko, Skalický, S. Mlotek, Noworyta, Jan Užek. Sestavy:

J. Hrdlička, Günl – V. Kovář, Jonáš, Trkovský, Kupa, Zourek, Stach, Kylíšek, P. Jahn, M. Jonsson, Bouček, J. Motl, Strazdiņš, Heřmanovský, Holubec. Rozhodčí: Kichner, Vacula Stav série: 2:1