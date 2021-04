Karviňákům jsme to odevzdali, naštvalo lovosického trenéra Landu

„Podle mě se to zlomilo už pět minut před začátkem zápasu. Strašně špatně jsme do toho vstoupili, prakticky jsme to Karviňákům odevzdali,“ mračil se v České televizi lovosický trenér Jan Landa.

Domácí měli od začátku zápas pevně v rukou, Lovci jim to usnadnili tím, že jen za 1. poločas vyprodukovali 10 technických chyb.

„Nehráli jsme, co jsme si řekli, proto tam ty chyby byly. Nevím, jestli to byla přemíra snahy, ale nenabíhali jsme tam, kam jsme měli, pak jsme byli rozhození v té rychlosti a samozřejmě nám začal padat balon. Jak říkám, dneska jsme to Karviné udělali strašně jednoduché, ta se na vítězství nemusela vůbec nadřít,“ štvalo trenéra.

I karvinský kouč Michal Brůna si všiml, že Lovosice nejsou ve své kůži. „Asi po šesti zápasech jsme předvedli jeden z lepších výkonů, Lovosicím se to utkání nevyvedlo. Ale nechtěl bych snižovat náš výkon, myslím, že hlavně v útoku byl dobrý. Obrana ještě trochu haprovala. Přesto věřím, že v Lovosicích už sérii ukončíme,“ maluje si Brůna.

Lovci se ale ještě vzdávat nechtějí. Série pokračuje až po reprezentační pauze, do 5. května tak mají šanci připravit se na rozhodující bitvu. Zlepšit se budou muset hlavně v ofenzivě, myslí si kanonýr Jiří Motl.

„Nejdeme do tlaku, spíš to obíháme, pak nám tam nevznikají mezery a ztrácíme míče. I střelbu musíme změnit. Co jde dolů, tak Marjanovič pochytá, přitom jsme si řekli, že tam to vůbec nebudeme dávat. Ale jako bychom vůbec neposlouchali, děláme přesný opak,“ nechápe Motl. „V útoku musíme mít větší agresivitu před bránou, pak můžeme Karvinou ještě potrápit,“ věří lovosický střelec.