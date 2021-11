Tonar o vícenásobné zlomenině nosu: Byla to rána přímo mezi světla

S krvácejícím a naněkolikrát zlomeným nosem hned zamířil do nemocnice a věděl, že ho čeká nucená pauza.

Ale už se blýská na lepší časy.

Od začátku týdne osmadvacetiletý Tonar trénuje s týmem, byť zatím stále bez kontaktu. „V pondělí jsem byl na rentgenu, doktor říkal, že nos srostl dobře. Ale ještě týden abych raději zůstal na hřišti bez osobních soubojů,“ říká pětinásobný český šampion.

Přijde tak určitě o nedělní úvodní souboj třetího kola EHF European Cupu doma proti Zubří. Do odvety o týden později na Valašsku už by však mohl zasáhnout.

Tonar dokonce řešil, zda by se mohl vrátit na hřiště dříve s celoobličejovou maskou, jenže ta je v házené zakázána. „Volal jsem i na svaz, zjišťoval, jestli není nějaká možnost. Ale vzhledem k počtu soubojů na hřišti by maska mohla být nebezpečná i pro soupeře, kdyby se o ni zachytil třeba prsty. Proto se nesmí používat,“ hlásí autor zatím dvanácti gólů v probíhajícím extraligovém ročníku.

Přesto zvažuje, že by si masku ještě pořídil. „Pro jistotu, alespoň na první tréninky. Jenže je to finančně docela náročné, a když s ní nemohu do zápasu, nevím, jestli by se mi to vůbec vyplatilo,“ přemítá.

Talent tak uplynulé zápasy nemohl využívat osvědčenou spolupráci zkušených mazáků Tonara se Škvařilem, kterého rovněž brzdí zranění.

„Kluci si z nás dělají srandu, že když nemůže hrát jeden, přidá se hned i ten druhý,“ usmívá se Tonar. „Ale také Milan už trénuje a není vyloučené, že bude zpátky již v neděli,“ prozrazuje.

To úřadující mistři sehrají druhý ze série tří duelů se Zubřím v krátkém sledu. Po nedávné extraligové výhře 29:23 se teď s rivalem utkají o postup do dalšího kola třetí nejprestižnější klubové soutěže na evropské scéně. Talent byl nasazený rovnou do třetího kola.

„Když se přihlásíte do pohárů, těšíte se, že se někam podíváte, poznáte jiný styl házené. Z tohoto pohledu jsme z losu moc radost neměli, i když po finanční stránce je to samozřejmě výhodnější,“ uvažuje Tonar. „Ale o to víc chceme postoupit a proti Zubří máme určitě reálné šance dostat se dál. Věřím, že to zvládneme. A v dalším kole třeba už narazíme na atraktivního soupeře z ciziny.“

U toho už by Tonar nechtěl chybět, stejně jako v dalších extraligových duelech. Plzeňané po dlouhé šňůře devíti výher v řadě ztratili dobře rozehraný zápas v Karviné, ta po těsném vítězství 33:32 znovu Talent vystřídala na čele tabulky.

„Byla to škoda, kluci hráli dobře, byli lepší. Jen ty naše konce... Ale jedeme dál, držíme se nahoře a Karvinou máme na jaře doma,“ plánuje Tonar.