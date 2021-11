V závěru jsme udělali chyby, litoval plzeňský Douda po Karviné

„Bohužel, některá naše rozhodnutí v závěru nebyla dobrá, přidaly se i věci okolo, individuální chyby,“ litoval Jakub Douda, spojka Talent týmu Plzeňského kraje.

Po většinu utkání jste přitom vedli, v poločase o tři góly 18:15.

Dostali jsme se do slušného vedení, soupeř sice snížil, ale i tak to v poločase bylo plus tři. Říkali jsme si v šatně, že budou hrát vabank, že nemají co ztratit. Tak, jak je to teď pokaždé, když přijedeme do Karviné. Nakonec rozhodl jeden gól navíc. Ale za výkon se stydět nemusíme.



Zbrzdila vás červená karta pro gólmana Herajta ve 38. minutě?

Nevím, do jaké míry to byl faul... Filip chytal výborně, ale máme dva kvalitní brankáře a Karel (Šmíd) to potvrdil. V závěru měl několik výborných zákroků a držel nás ve hře o remízu. Už se nám to nepodařilo.



S Karvinou se ještě letos potkáte v semifinále Českého poháru, ve středu 22. prosince doma.

S naším štěstím na los jsem tušil, že Karvinou dostaneme, jen jsem si ještě myslel, že pojedeme sem. (úsměv) Takže alespoň jsme rádi za to, že semifinále hrajeme doma. A je už pak jedno, jestli s Karvinou nebo s Lovosicemi, chceme vyhrát.