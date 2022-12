Syn proti otci. A brácha si asi přeje remízu, směje se prostřední Tonar

O Vánocích se tak budete hodně hlídat, abyste nepřibral?

No, to já si zase dopřeju. (úsměv) Nikdy jsem se neomezoval a nikdy s tím neměl problém, jsem zvyklý se pořád hýbat a udržovat. Dva tři dny si dám úplný klid, ale pak si nastavím individuální plán, budu dělat něco navíc. A leden chci pořádně využít, abych byl dobře připravený na jarní část sezony.

Je herní vytížení to, co vám po dlouhé pauze chybí nejvíc?

Určitě. Věcí, které potřebuji dohnat, je stále dost. Ale je to složitější v tom nabitém programu, kdy poslední dobou hrajeme středy a víkendy, k tomu cestování. Tréninky nejsou tak fyzicky náročné, spíš taktické, k tomu video, příprava. Jsem rád, že v Izraeli mi trenéři dali větší šanci, snad jsem ji uchopil dobře.

Talent - Dukla Zápas podpoří boj s rakovinou Speciální růžové dresy oblékli házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje poprvé loni před Vánoci v utkání proti Lovosicím. Na podporu boje proti rakovině se díky dražbě dresů i příspěvků obou klubů a fanoušků vybralo 200 tisíc korun. „Po dobré zkušenosti jsme se letos rozhodli opět podpořit dobročinný projekt,“ říká sportovní ředitel Talentu Jan Štochl. Ve spolupráci s organizací Loono a značkou Kempa tak zítřejší duel s Duklou Praha, který v hale na Slovanech začíná v 17 hodin, podpoří boj a prevenci proti rakovině varlat a prsou. Růžové trikoty se hned po utkání začnou dražit pro partnery klubu, v dalších dnech bude dražba pokračovat pro veřejnost na facebookovém účtu Talentu. Výtěžek půjde na podporu organizace Loono.

I trenéři vás chválili.

Jsem rád, že jsem za ten víkend v Tel Avivu posbíral dost minut a zátěž byla daleko větší, než poslední zápasy v lize. Jen mě hodně mrzí, že jsme ta utkání nezvládli. Hlavně druhé jsme měli dobře rozehrané, ale na konci nám to zase uteklo. Je to za námi, teď ještě zvládnout poslední týden, ligu s Duklou a pohár s Brnem, pak si odpočineme.

Dukla dorazí už v pátek, oba kluby berou vzájemné zápasy jako derby. Vnímáte to stejně?

Těším se na každý zápas, ale tady ještě o trošku víc. Doufám, že přijde hodně lidí, bude dobrá atmosféra a nabídneme fanouškům kvalitní podívanou. A věřím, že se vrátíme na vítěznou vlnu.

Duklu navíc trénuje váš otec, je to další motivace?

Samozřejmě, i nějaké hecování už probíhá. My se vlastně hecujeme celou sezonu, k tomu se přidá ještě brácha Kuba, který hraje v Německu, taky si k tomu řekne svoje.

Komu bude fandit on?

Popíchne si obě strany, aby nám to s tátou nebylo líto. No, asi si bude přát remízu... (smích)

Na rozdíl od vás Dukla v Evropském poháru postoupila, zvládla domácí dvojzápas s islandským Vestmannaeyjarem. Může to v pátek hrát nějakou roli?

Postup jsem Dukle samozřejmě přál, s tátou jsme byli v kontaktu. Příznivý je i další los, dostali švýcarský Thun, což je hratelný soupeř. Můžou v Evropě udělat další krok dopředu. Ale roli to velkou nehraje. Spíš je stále čerstvé to, že na Dukle jsme v extralize hráli celkem nedávno. Já doufám, že to zvládneme stejně jako v listopadu v Praze a připíšeme si další dva body.

Po roce opět oblečete speciální růžové dresy, zápas má charitativní podtext, výtěžek půjde na podporu boje s rakovinou.

Tyhle akce mají velký význam a je ideální, že přijede právě Dukla. Věřím, že také díky tomu přijde hodně lidí, i z Prahy je to blízko. A že se povede vybrat na dobrou věc co nejvíc prostředků.