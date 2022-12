Emoce na plzeňských Slovanech, kouč Frýdku nadával Šindelářovi

Vala naštvala situace ze 44. minuty, kdy zápas skončil pro Slavomíra Mlotka. Hostující spojka se snažila procpat míč spoluhráči na brankoviště, jenže při manévru Mlotek narazil na bránícího Šindeláře a velmi bolestivě si poranil záda.

„Musím se na to samozřejmě ještě znovu podívat na videu, takže to příliš nechci komentovat. Ale se Slávou to nevypadá dobře, říká, že dostal kolenem do zad. Musí na vyšetření. Já mám rád tvrdou hru, ale ne zákeřnou. A mám pocit, že to ze strany tohohle hráče (Šindeláře) v některých případech překračuje hranice,“ řekl po utkání třiačtyřicetiletý bývalý reprezentant Valo.

„Měl tam na mě po zápase nějaké výtky. Kdyby alespoň něco konkrétního, ale jen mi nadával,“ reagoval Jakub Šindelář a úmyslný faul na Mlotka rezolutně odmítá.

„Mám rád emoce, tím jsem pověstný celou kariéru. Ale v tomhle jsem tedy nevinně. Sláva byl po souboji s mým spoluhráčem po mé pravé ruce a blbě na mě upadl. Určitě to pro něj nebylo vůbec nic příjemného, ale tohle byla nešťastná srážka. Co se dělo po utkání, to snad nebudu komentovat. Někteří lidé si myslí, že si asi mohou dovolit všechno,“ mínil šestatřicetiletý pivot Talent týmu Plzeňského kraje.

Mlotkovo zranění a vyhrocená tečka pokazily jinak hodně zajímavý duel. Frýdek-Místek se rychle vymotal z nepovedeného úvodu a ve 14. minutě vedl po trefě Zbránka 8:5. Domácí přetočili skóre až po pauze, rozhodující náskok získali mezi 47. a 49. minutou, kdy vstřelili tři góly za sebou a Nejdl zvýšil na 26:20.

„Sami jsme si to v první půli zkomplikovali, byly tam jednoduché technické chyby a nevyužité šance. Po přestávce jsme změnili nasazení, disciplínu, Filip Herajt pochytal důležité střely. To dalo základ tomu, že jsme zápas zvládli,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl.

„Plzeň má kvalitní spojky a výtečného pivota Režnického, je složité to pokrýt. Síla soupeře se pak projevila, vyhrál zaslouženě,“ uznal kouč Valo.