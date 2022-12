Nebylo tam nic za hranou, tvrdí po zápase s Frýdkem plzeňský pivot Šindelář

„Mám rád, když jsou zápasy vyhecované, tím jsem pověstný celou kariéru. Ale nemyslím si, že by na hřišti bylo něco extra za hranou,“ prohlásil šestatřicetiletý tvrďák.

Smolně dopadl ve druhém poločase náraz do Šindeláře pro spojku Moravanů Slavomíra Mlotka. Ten kvůli zranění zad duel nedohrál, právě tahle situace zahustila atmosféru. Videozáznam na webu tvcom. cz není zcela průkazný, na úmyslné kopnutí kolenem ze strany plzeňského pivota, což naznačoval kouč Valo, to však nevypadá.

„Mlotek byl po kontaktu po mé pravici a na mě v pohybu blbě zády upadl. Určitě to pro něj nebylo nic příjemného, muselo ho to bolet. Ale v tomhle jsem tedy nevinně,“ popisoval Šindelář.

V extralize se určitě řadí mezi hráče, které soupeři nemusí. Na druhou stranu, umí rozdat i přijmout, ze soubojů neuhýbá. Jen chvíli po střetu s Mlotkem okolo Šindeláře probíhal podél brankoviště zkušený křídelník Zbránek, po střetu rovněž skončil na palubovce. Ale za chvíli byl na hřišti zpět. „Samozřejmě, nějaký kontakt tam byl. Na druhou stranu, zrovna na hráče, který to sám rozdává zprava zleva. Takže si myslím, že bylo až zbytečné, co tam pak na zemi předváděl,“ prohlásil pivot Talentu.

Nad dotazem, zda může v příštím vzájemném utkání čekat nějakou odvetu, se jen pousmál. „Těžko říct. To je na nich. Pro mě to byl zápas jako každý jiný.“

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Frýdek-Místek

Duel to byl především vyhecovaný a diváky musel bavit. FrýdekMístek, který se bije o účast v play off, v první půli odskočil na tříbrankový rozdíl, dlouho držel lídra soutěže na uzdě. Až po pauze favorit skóre otočil a nakonec slavil v 16. kole pohodlnou výhru 31:26.

„První poločas se nám vůbec nepovedl. Dělali jsme dost technických chyb, zahazovali šance. Možná nám ve finále nepomohlo sedm dnů volna, které jsme před náročným závěrem sezony měli. Druhý už byl lepší, zpevnili jsme obranu, začali šance proměňovat,“ hodnotil Šindelář.

Plzeňané dlouhodobě postrádají křídelníky Vinkelhöfera se Šafránkem, mimo hru je i kanonýr Škvařil a trest si proti Frýdku odpykávala další zkušená spojka Stehlík. A to mají před sebou těžký týden. Už zítra si předehrávají utkání 17. kola soutěže v Novém Veselí (19.30), hned v pátek odletí do Izraele, kde je o víkendu čeká dvojzápas třetího kola EHF European Cupu proti týmu AS SGS Ramat Hasharon.

„Ještě jsem soupeře neviděl, příprava na Izrael začne až po Novém Veselí. Pro diváky, pro nás i kvůli rozdělení sil by byl jistě lepší a spravedlivější tradiční formát doma -venku. Ale chápu, že doba je složitá a tohle bylo