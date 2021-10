Dukla oslabila, ale sílu má stále velkou, varuje plzeňský Režnický

„Samozřejmě je to pro mě pořád jiný zápas než proti jinému týmu. Ale už jsem proti Dukle odehrál dost zápasů včetně play off, takže to nevnímám tolik intenzivně,“ říká třiadvacetiletý Režnický.



Teď je to jiné tím, že Duklu před sezonou převzal Michal Tonar, bývalý kouč Plzně.

Miky je výborný trenér, který nás navíc dokonale zná. Bude to těžký zápas. Určitě se na nás připraví co nejlépe, ale to my na ně taky. A budeme hlavně doufat, že to zvládneme daleko lépe než loni, kdy jsme u nich v základní části prohráli snad o devět branek.

Sledujete, jak se vašemu bývalému klubu v sezoně daří?

Mají to těžké. Dukle odešel Matěj Klíma, nejlepší házenkář v republice, k tomu i Jonáš Patzel, pro změnu asi největší talent české házené. Takové oslabení by postihlo každý mančaft. Dost se tam změnilo, přišli noví mladí kluci, nový trenér a chvíli bude trvat, než si vše sedne. Ale Miky už loni v Zubří ukázal, že právě s tímhle pracovat umí.



Štochl vs. Tonar Tu situaci zažili už loni, teď bude možná ještě pikantnější. Ve středeční předehrávce 7. kola extraligy házenkářů se trenér Talentu Petr Štochl postaví proti Michalu Tonarovi, který se v létě ze Zubří přesunul na lavičku pražské Dukly. Společně přitom Plzeň v roce 2019 dovedli k mistrovskému titulu, Štochl tehdy dělal Tonarovi asistenta. „Bude to vyhecované, tyhle dva kluby jsou roky propletené. Miky nás samozřejmě bude chtít porazit a bude chtít využít toho, že kluky dobře zná. My k tomu podle toho musíme přistoupit,“ uvedl Štochl. Duel začne v 19 hodin, živě ho můžete sledovat na tvcom.cz.



Změnil kouč Tonar i systém?

Snaží se víc aplikovat obranu jedna-pět, kterou má rád. A hru musel uzpůsobit hráčům, které má. S Klímou a Patzelem odešla obrovská síla ve střelbě z dálky, oni to vpředu prostě odstříleli. Ale Dukla pořád kvalitu má a nebude to snadné. Bude to mít zase náboj. Je jedno, kdo v těch týmech zrovna hraje, rivalita Dukly a Plzně je daná.

V neděli proti Kopřivnici jste zaznamenal sedm branek, dodalo vám to sebedůvěru?

Jsem za ně rád. A hlavně za to, že jsme vyhráli. Po první půli to totiž vypadalo všelijak a už jsme zažili domácí zápasy, které jsme nezvládli. Jsem rád, že jsme to teď otočili.

Byla v kabině po první půli, kterou jste prohráli o čtyři góly, velká bouřka?

Ani ne. Trenéři jsou v tomhle docela klidní. Spíš jsme si konstruktivně řekli, co je třeba zlepšit a myslím, že se nám to povedlo. Určitě jsme nic nepodcenili. Ale tak to někdy bývá. Člověk se snaží, jenže nastříleli jsme vpředu pár tyček a v obraně nám chyběl větší důraz.

Čím to, že se vám právě proti Kopřivnici v poslední době úplně ideálně nedaří?

Jsou to těžké zápasy. V minulé sezoně jsme s nimi v základní části doma prohráli, i čtvrtfinálová série byla velice vyrovnaná. Potvrdilo se, že mají dobrý mančaft.

Nesedí vám jejich styl?

Hledají prostor na šestce, nemají moc střel z větší vzdálenosti. To možná na naši vysunutou obranu může někdy platit. Ale myslím, že se to odvíjí každý zápas jinak, zobecnit to nelze. Naštěstí nám teď hned po přestávce šlapala výborně obrana, z toho vyplynuly góly z rychlých protiútoků. Vrátili jsme se do utkání, tam se to zlomilo.



Hodně soubojů jste podstoupil s jejich pivotem Benítezem, pořízkem z Portorika.

A stojí to opravdu hodně sil. Je to jeden z nejlepších pivotů v extralize, jeho postavení v útoku, zpracování míč i zakončení jsou na velmi vysoké úrovni. Když s ním strávíte třicet vteřin v obraně, stane se, že v útoku se pak musíte na chvíli vydejchat... (úsměv)