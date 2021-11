Reprezentace je splněný sen. Režnickému pomohlo neštěstí druhých

„Šance je malinká. Vím, že přede mnou je hodně pivotů, já jsem dál náhradník,“ uvědomuje si jedenadvacetiletý Režnický, někdejší kapitán českého juniorského výběru.



Ve středu už s Talentem slavil ve Zlíně postup do čtvrtfinále Českého poháru, v neděli od 10.30 hodin ho v hale na Slovanech čeká extraligová bitva se Zubřím.

Mluvil jste o vašich šancích na Euro i s trenérem české reprezentace Rastislavem Trtíkem?

Bavili jsme se o tom a neslo se to v tomto duchu. Tým je nějakým způsobem daný z předchozích kvalifikací, což je jasné. Kluci spolu už něco odehráli, šance mám malé.

Budete dál bojovat?

I pan Trtík mi zdůrazňoval, že vždycky se může situace změnit. Ať tomu dávám maximum a dál ukazuji, co ve mně je. Že se může nedejbože někdo zranit, pak třeba šance může přijít. Ale zranění samozřejmě vůbec nikomu nepřeji.

Co pro vás první reprezentační start znamenal?

Nominace mě potěšila i překvapila, byl jsem za ni hrozně rád. Je to první zkušenost, doufám, že na to navážu nějakými dalšími starty. Ani jsem moc nečekal, že zasáhnu do zápasu, proto jsem měl velkou radost, že jsem se na hřiště alespoň na chvíli proti Rakousku dostal. Reprezentovat je pro mě obrovská čest, je to nejvíc, čeho lze ve sportu dosáhnout. Splněný sen.

Byl jste na hřišti nervózní?

Nervozita byla velká. Možná se to dá trošku přirovnat k prvnímu extraligovému startu, ale v nároďáku je to ještě o něčem jiném.

Jak se rve o míč na brankovišti na mezinárodní scéně?

Prostoru, kam dostat přihrávku nebo jak se dostat k balonu, je určitě mnohem méně než v extralize. Tohle jsem pocítil moc dobře.

Naháněl vám někdo z Rakušanů velký respekt?

Je tam Nikola Bilyk, který hraje za Kiel, což už samo o sobě nahání strach. Ale na hřišti se soustředíte hlavně sám na sebe a neřešíte, kdo a kde proti vám zrovna hraje.

Bude teď těžké přepnout zpátky na extraligu?

Nemyslím, že je třeba nějak přepínat. Motivace je pořád stejná. Každý zápas ze sebe vydat to nejlepší.

Se Zubřím se utkáte nyní v extralize, zanedlouho dvakrát v rámci 3. kola EHF European Cupu. Jak uspět na obou frontách?

Bude důležité sjednat si respekt, hned v prvním utkání jim dát najevo, že to s námi nebudou mít jednoduché ani v evropském poháru. Že jsme to my, kdo chceme postoupit a hrát skupinovou fázi. Ale musíme podat vždy stoprocentní výkon. Teď se sezona láme, po Zubří jedeme do Karviné, máme před sebou dva těžké zápasy. Hodně napoví, kam se základní část bude ubírat.