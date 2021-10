Doufám, že jsme na vítězné vlně, hlásil plzeňský házenkář Linhart

„Padalo mi to tam. Dík patří klukům, krásně mi to do křídla házeli. A v obraně mi míč párkrát hodili do ruky i Hraničtí,“ pousmál se bývalý reprezentant Linhart.

Pravda, několikrát jste se prosadil i střelou přes celé hřiště do prázdné branky. Trénujete to?

Právě že ne. Takže teď jsem si to natrénoval rovnou při zápase.

Výsledek vypadá jednoznačně, ale úvod vám moc nevyšel.

Začali jsme hodně vlažně, Hranice s námi držely krok. Určitě jsme je nepodcenili, soustředili se na svůj výkon, ale prostě nám to v úvodu moc nešlo. Jsem rád, že jsme se postupně zlepšili a zlomili je.

Opravdu začátek neovlivnil fakt, že Hranice v sezoně ještě nebodovaly a jsou poslední?

Rozhodně ne, jen jsme měli pomalejší rozjezd. Oni byli strašně dlouho v útoku, pak jim tam spadl gól a my se na postavenou obranu trápili. Takhle se to opakovalo, patnáct minut jsme se trápili. Až po oddechovém čase se to zlepšilo. Zagresivnili jsme obranu, víc se do nich tlačili a získávali míče.

Nakonec z toho byla další vysoká domácí výhra. Je složitější držet koncentraci, když vedete o deset branek?

My jsme si řekli před zápasem, že do toho půjdeme, co se do nich vejde. Stejně jako minule doma s Maloměřicemi. Bohužel se to tolik nepovedlo, ale i výsledek o patnáct je dobrý. Mohlo to být ale ještě lepší.

Vyhráli jste počtvrté v řadě, už je forma optimální?

Doufáme, že jsme na vítězné vlně a že se budeme dál zlepšovat. Po Maloměřicích jsme zvládli těžký zápas v Lovosicích, teď přišel zase o něco lehčí soupeř. Ale za týden máme Kopřivnici, nečeká nás lehký duel a tam se ukáže, jakou máme formu.

Na jaře jste Kopřivnici vyřadili ve čtvrtfinále play off, ale byla to hodně vyrovnaná série.

Právě. Všechny zápasy v minulé sezoně s nimi byly vyrovnané. A letos mají stejně kvalitní tým. Bude to hodně nepříjemný soupeř.

Vy jste se napevno usadil na pravém křídle. Po postu spojky už se vám nestýská?

Ne. Vzhledem ke zraněním kolena, která mám za sebou, se teď na křídle cítím daleko lépe.