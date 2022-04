ONLINE: Házenkáři bojují v play off o postup na MS s Makedonci

Čeští házenkáři vstupují do play off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Ve Zlíně hostí nebezpečný výběr Severní Makedonie a snaží se získat co nejvýhodnější pozici před nedělní bouřlivou balkánskou odvetou. Utkání, v němž španělský kouč Xavier Sabaté prožívá soutěžní premiéru na české střídačce, sledujte od 20:15 v online reportáži.