Mladé pušky ze Zubří motivuje účast na mistrovství světa házenkářů

„Před plnými ochozy jsem tady ještě nehrál. Vždycky byla poloprázdná hala. Na to se těším nejvíc. Ze Zubří vypravují dva plné autobusy fanoušků. Určitě pomůžou k dobré kulise,“ těší se Matěj Havran, jedna ze dvou dvacetiletých spojek extraligového Zubří v reprezentaci.

Ve výběru nového španělského trenéra Xaviera Sabatého ho doplňuje Lukáš Mořkovský.

„Už jsem byl na srazu v Zubří, ale to byly jen přípravné zápasy se Srbskem. Tady jde o mistrovství světa. Beru to jako zatím můj největší házenkářský úspěch,“ cení si Havran pozvánky do národního týmu.

„Reprezentační srazy jsem nějaké zažil, ale ještě jsem si pořádně nezahrál. Takže to vnímám stejně jako Matěj – jako dosavadní vrchol kariéry,“ přitakává Mořkovský, který absolvoval lednové mistrovství Evropy v Bratislavě v pozici náhradníka.

„Mrzelo mě, že jsem si na Euru nezahrál, ale alespoň jsem zjistil, jak to na velkých šampionátech chodí. Je to dobrá zkušenost do budoucnosti.“Především sbírat zkušenosti přijeli oba i do Zlína. Jedničkou na postu střední spojky je matador Babák z německého Bergischeru.

„Je nás více, než může nastoupit do utkání. Trenér musí někoho vyřadit. Budu rád, když se do sestavy dostanu, ale nebudu ani vyloženě zklamaný, když to nevyjde,“ přiznává Havran.

„Babák má pevnou pozici, je to zkušený hráč. Akorát se od něho musíme učit. Náš čas určitě přijde,“ vnímá Mořkovský.

V nominaci na dvojzápas proti Severní Makedonii je osm zuberských odchovanců, Havran s Mořkovským patří spolu s brankářem Mizerou k nastupující generaci.

„V Zubří máme kvalitní základnu, s mládeží se dobře pracuje,“ poznamenal Mořkovský.

„Vždycky je lepší, když máte v novém kolektivu někoho, s kým se znáte. Je výhoda, že je nás tady plno ze Zubří,“ pochvaluje si Havran snadnější aklimatizaci v reprezentačním áčku.

Stejně jako ostatní spoluhráči si musí zvykat na nové metody španělského trenéra, který u kormidla vystřídal Rastislava Trtíka.

„Máme více než dvouhodinové tréninky, to za pana Trtíka nebývalo. Je více videorozborů, je to hodně o taktice. Řešíme detaily, třeba kdo má být jak natočený,“ líčí Mořkovský. „U týmu je překladatel. Někteří kluci umí dobře anglicky. Něco pochytím, něco mi řeknou kluci. V komunikaci není bariéra. Báli jsme se, ale není to strašné.“

Mistrovství světa 2023 je pro oba velkou motivací. A nejen proto, že by jejich role v reprezentaci měla růst. Šampionát spolupořádají Švédsko s Polskem.

„Do Polska by to měli fanoušci kousek stejně jako na Slovensko. Určitě by jich dojelo hodně, bylo by příjemné je mít v zádech. Nejdříve je ale kvalifikace,“ vrátil se Mořkovský k zápasu s Makedonci.

Před šesti lety je Češi ve Zlíně zdolali 28:22, v odvetě ve Skopji jim ale po skandálním výkonu rozhodčích postup na mistrovství světa utekl o jeden gól.