Čeští házenkáři zkusí uspět na horké půdě v Makedonii a vybojovat postup na MS

Makedoncům se pokusí oplatit vyřazení v play off před šesti lety.

Český celek se v úvodním utkání dlouho trápil. Reprezentanti v soutěžní premiéře pod Sabatém, který na lavičce po lednovém Euru nahradil Rastislava Trtíka, v úvodu druhé půle prohrávali až o sedm branek, v závěru ale zabrali a z poslední akce 10 sekund před koncem vydřeli remízu.

„Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, musíme být nakonec s remízou spokojeni. Je to dvojzápas, máme za sebou první poločas. Teď jedeme do Makedonie, víme, že to tam bude těžké. Bude plný dům, oni házenou milují, jsou vášniví. Bude se ale rozhodovat na hřišti. Potřebujeme se zlepšit a vyhrát,“ řekl novinářům Sabaté.

Národní tým usiluje o první start na světovém šampionátu od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Vloni Češi účast na závěrečném turnaji v Egyptě na poslední chvíli odřekli kvůli koronaviru v mužstvu a následně byli odvoláni trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem. Tým převzal zkušený Trtík, jenž s reprezentací na lednovém Euru těsně nepostoupil ze základní skupiny a po turnaji mu vypršela smlouva.

Makedonci patří v poslední době k častým českým soupeřům. Před šesti lety vyřadili v play off o světový šampionát svěřence tehdejších trenérů Filipa a Kubeše. Český celek doma vybojoval nadějné vítězství 28:22, ale ve venkovní odvetě i vinou řady sporných verdiktů prohrál 27:34 a na závěrečný turnaj o gól neprošel.

Ve Skopje se i tentokrát dá očekávat mimořádně bouřlivá kulisa, duel by mělo sledovat až sedm tisíc fanoušků. „Jsme si vědomi toho, že to bude velice těžký zápas, s bouřlivou a pekelnou atmosférou. Podle mého názoru to bude neskutečná řežba, protože půjde o všechno. Začínáme za stavu 0:0, respektive za stavu 24:24 z prvního zápasu. Musíme přečkat úvodní tlak, který vytvoří diváci, to si musíme uvědomit. Musíme dělat to, co máme a zahrát naši hru,“ uvedl brankář Tomáš Mrkva.

„Musíme si zanalyzovat, co jsme v prvním zápase udělali špatně, na co si dát pozor a podat o 100 procent lepší výkon. V posledních 15 minutách jsme si dokázali, že pokud budeme hrát naši hru a perfektně bránit, nejsme bez šance,“ dodal Mrkva.

Los mistrovství světa se uskuteční 2. července v Katovicích. Z evropských týmů už mají jistou účast na šampionátu Dánsko coby obhájce světového zlata, Francie, Norsko, Španělsko a dvojice pořadatelských zemí Polsko se Švédskem.

Nedělní odveta začne v 19:00.