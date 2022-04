Házenkáři hrají s Makedonií o MS, do odvety chtějí s náskokem

Národní celek byl díky 13. místu na lednovém mistrovství Evropy při losu play off nasazený. Reprezentanti se vyhnuli části druhé fáze světové kvalifikace a nenarazili na papírově nejsilnější protivníky.

Makedonci byli pro český tým dlouhá léta téměř osudovým a neoblíbeným soupeřem. I kvůli řadě sporných verdiktů rozhodčích reprezentanti prohráli několik velkých vzájemných zápasů. S balkánským protivníkem se národní celek utkal v červnu 2016 v play off o světový šampionát a k postupu mu scházel jeden gól.

Poté český tým nepříznivou bilanci zlepšil a vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných duelů včetně dvou soubojů na evropských šampionátech v letech 2018 a 2020.

„Chystáme se poctivě. V dnešní době není slabého týmu. Všichni víme, jak v Makedonii často naše kvalifikace dopadly. Chceme navázat na slušné zápasy, které jsme odehráli na mistrovství Evropy,“ řekl ve svazové nahrávce pro média jeden z lídrů českého týmu Tomáš Babák.

„Náš tradiční soupeř, hodněkrát jsme se s nimi potkali v těchto vyřazovacích bojích. Bude to hodně o prvním zápase. Upřímně, potřebujeme velký náskok, protože všichni víme, jak to vypadá v Makedonii, kde přijde osm tisíc balkánských fanoušků. Potřebujeme prostě zvládnout domácí utkání ve Zlíně. Nechceme se za nic schovávat, chceme postoupit na mistrovství světa, to je jednoznačné,“ doplnila spojka Stanislav Kašpárek.

Severní Makedonie šla v poslední době výkonnostně dolů a na letošním Euru obsadila až 22. místo. „Na posledním mistrovství Evropy měli Makedonci velmi těžké soupeře. Ale je to velmi dobrý tým s hráči, kteří mají obrovské zkušenosti. Hrají v bundeslize, ve francouzské lize, hrají Ligu mistrů. Ten tým hraje dlouho pospolu. Budou to dva opravdu velmi těžké zápasy a čekám, že to bude hodně těsné. Máme obrovskou motivaci postoupit,“ uvedl Sabaté, který převzal českou reprezentaci poté, co po Euru vypršela smlouva zkušenému kouči Rastislavu Trtíkovi.

Pětačtyřicetiletého rodáka z Barcelony čeká soutěžní premiéra u národního týmu. V březnu reprezentace pod jeho vedením odehrála dva přípravné zápasy se Srbskem s bilancí porážky a vítězství.

„Je pro mě potěšením pracovat s tímhle týmem, užívám si to. Máme velmi pěknou kombinaci mladých a zkušených hráčů, kteří ty mladé učí. Atmosféra v mužstvu je úžasná, hráčům věřím,“ prohlásil Sabaté, jenž zároveň vede polský klub Wisla Plock.

Národní celek nestartoval na světovém šampionát od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Před rokem Češi účast na turnaji v Egyptě na poslední chvíli odřekli kvůli nákaze koronaviru v mužstvu a následně byli odvoláni trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem.

Los mistrovství světa se uskuteční 2. července v Katovicích. Z evropských týmů už mají jistou účast na šampionátu Dánsko coby obhájce světového zlata, Francie, Norsko, Španělsko a dvojice pořadatelských zemí Polsko se Švédskem.

Středeční zápas začne ve Zlíně ve 20:15.