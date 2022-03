Čeští házenkáři v druhém přípravném utkání v Zubří porazili Srbsko

Duely se Srbskem byly pro národní celek zápasovou přípravou na dubnové play off o mistrovství světa proti Severní Makedonii. Reprezentaci v Zubří poprvé vedl nový španělský trenér Xavier Sabaté, který na lavičce nahradil Rastislava Trtíka.

Český celek podal lepší výkon než v pátek a většinu času měl navrch. Srbové vedli jen před koncem úvodního dějství, ale domácí ještě do pauzy otočili stav na 16:15. Definitivně na svou stranu zlomili reprezentanti zápas na svou stranu v 48. minutě, kdy Kašpárek navýšil náskok na 25:22.

„Snažili jsme se na dnešek trochu změnit útok. Hráči odvedli vážně dobrou práci, bylo to lepší než včera. Právě postupný progres chceme, byl to náš cíl. Chceme být den po dni lepší a to se povedlo. Jsme spokojeni, pokaždé máte dobrý pocit, když se vyhraje. Ale pro mě je nejdůležitější proces. Doufám, že příště, až se potkáme, budeme zase o něco lepší,“ řekl ve svazové nahrávce pro média Sabaté.

S kempem v Zubří byl nadmíru spokojený. „Chtěl bych poděkovat všem hráčům za to, jakou práci tu odvedli. Makali na 100 procent. Je až neuvěřitelné, jak si kluci užívají každý trénink a jak nechávají na hřišti absolutně všechno,“ doplnil pětačtyřicetiletý rodák z Barcelony a bývalý kouč maďarské reprezentace.