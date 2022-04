Zbývá extraliga. A třetí zápas bude zásadní, tuší plzeňský kouč Štochl

„Na play off teď sice máme více klidu, můžeme se koncentrovat jen na jednu soutěž. Ale abychom si zahráli semifinále, tak se do něj nejprve musíme vůbec dostat,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Štochl.

Boj o semifinále Čtvrtfinálová série mezi Talentem a Brnem je po dvou duelech v Plzni vyrovnaná 1:1. První zápas skončil výhrou hostů 33:32 po sedmimetrovém rozstřelu, ve druhém vydřeli Západočeši těsné vítězství 26:25. V Brně se hraje dnes od 18 hodin třetí zápas, čtvrtá bitva je pak na programu v sobotu od 17 hodin. A pokud by po ní série byla srovnaná 2:2 na zápasy, hned v neděli od 10.30 hodin by se rozhodlo v Plzni.

Počty jsou dané jasně. Mise do Brna pro vás musí být úspěšná, pokud chcete myslet na postup.

A bude to těžké. Program je náročný, únava u hráčů nějaká je. Ale věřím, že po té pohárové porážce s Alingsasem budeme mít o to větší motivaci dostat se přes Brno do semifinále české extraligy. A je bez debat, že zásadní zřejmě bude hned středeční utkání. Ten, kdo ho vyhraje, bude mít v sérii mečbol.

Po nedělní porážce s Alingsasem jste si chvíli povídal se svým trenérským protějškem Mikaelem Franzenem, jednou z legend švédské házené. O čem byla řeč?

Bylo to zdvořilostní, ale myslím, že také upřímné. Popřáli jsme si hodně štěstí. On nám v českém play off, já jemu zase v semifinále EHF Cupu. Bylo to přátelské.

Postup přes Švédy přitom nebyl nereálný, cítíte velké zklamání?

Mrzí mě to hodně, protože to nebylo nedosažitelné. Rozhodl desetiminutový výpadek, kdy nám soupeř v úvodu druhé půle odskočil na rozdíl osmi branek. Taková ztráta je na téhle úrovni už smrtelná.

Vůbec vám nevyšly přesilové hry, vlastně ve všech případech jste početní převahu prohráli.

Bohužel, tenhle problém se dá aplikovat na více našich zápasů z poslední doby. I ve čtvrtfinálové sérii s Brnem se zatím v přesilovkách trápíme, momentálně je to naše slabina. To jsou situace, které tým musí o gól, o dva vyhrát, jenže my je pravidelně prohráváme. V Evropě už je pozdě, ale do extraligy si z toho rychle musíme vzít ponaučení. V součtu to znamená rozdíl pěti, šesti branek, to bude rozhodovat.

Ceníte si alespoň závěru zápasu? Manko jste snížovali, o postup se prali až do konce.

V tomhle je určitě síla mančaftu. Předvedli jsme to už ve finále Českého poháru, kdy jsme podobně velkou ztrátu dokázali otočit. Na druhou stranu nechci, aby se to opakovalo častěji. Abychom měli tak významné výpadky, kdy necháme soupeře odskočit, nakopnout, vrátit do hry. Proti Alingsasu jsme v posledních dvaceti minutách doháněli obrovskou ztrátu. I tak jsme měli šanci zápas otočit nebo alespoň zremizovat, což by nám stačilo. Ale neproměnili jsme vyložené šance, netrefili prázdnou branku. Soupeř nás pak potrestal a vrátil si poklidný náskok. Takové velké obraty se prostě nedějí často.

Hráli jste proti týmu ze země mistrů Evropy. Může vám to pomoci ve čtvrtfinále s Brnem?

Věřím tomu. Zejména v nastavení v hlavách. Hráči si potřebují uvědomit, že je třeba se celých šedesát minut plně koncentrovat. Na každou situaci, každá může být rozhodující. To bude platit i v Brně. Je potřeba udržet nervy na uzdě, vědět přesně, co chceme hrát. A zvládnout to i s přibývající únavou, kdy je všechno o něco složitější.