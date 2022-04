Nevážili jsme si šancí, litoval plzeňský házenkář Šafránek

„Nevážili jsme si svých šancí, strašně jich neproměnili. Ztratili jsme si to sami. Na druhou stranu, jejich gólman byl vynikající, nechci nás zase pomlouvat,“ hodnotil pětadvacetiletý Šafránek porážku se švédským Alingsasem 25:29.

Vůbec se vám nedařily přesilovky, i to je důvod neúspěchu?

Hráli jsme je špatně. Ale také je to obrázek jejich kvality. Udělali jsme v nich spoustu chyb, ale k těm vás nejdřív musí někdo donutit. A Švédové byli na takové kvalitě, že nás je udělat donutili.

Nicméně ta gólová bilance v početní převaze byla až žalostná.

Nevím. Postupně už jsme asi byli v jednom kole, nedokázali správně zareagovat, sebevědomí šlo dolů.

Mrzí vás porážka o to víc, že postup do semifinále nebyl zase až tak daleko?

Bylo to hratelné. Když jsme pak prohrávali o devět branek, už jsme neměli co ztratit a začali hrát dobře. Z toho se musíme ponaučit a takhle hrát i za jiného stavu. Třikrát nás v Evropě zastavili Seveřané, teď jsme byli postupu nejblíž.

Dvakrát jste v závěru dokázali snížit na rozdíl tří gólů, ještě sahali po obratu. Co chybělo?

Tam asi budu mít na talíři, že jsem za stavu 19:22 nedal gól přes celé hřiště. Nevšiml jsem si brankáře, byl schovaný za hráčem. Nakupilo se to, mohli jsme přitom jít na dvougólový rozdíl, ještě bychom měli šanci. Asi to bylo klíčové. Moc mě mrzí, že jsem to pokazil. Pak znovu odskočili a už si to pohlídali.

Program je náročný, sebraly vám tyhle zápasy hodně sil?

Možná tři měsíce v kuse hrajeme středa - víkend. Ale my poháry hrát chceme, je to v pořádku. Teď už máme jen jeden cíl, extraligu. A musíme zvládnout Brno.