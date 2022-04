Házenkáři KP Brno v play off znovu vedou nad favorizovanou Plzní

Dokonat překvapení mohou Brňané v sobotu znovu před vlastními diváky, případný pátý zápas by hostili o den později Západočeši.

Královopolští házenkáři navázali na výhru z prvního utkání, kterou vybojovali v hale soupeře až po sedmimetrových hodech. V druhém zápase v Plzni byl o jediný gól úspěšnější druhý tým základní části.

V Brně se oba týmy přetahovaly o těsné vedení, poločas vyhráli o dva góly domácí, ale v 52. minutě vedli stejným rozdílem pro změnu obhájci titulu (21:19). Jenže další čtyři góly vstřelili domácí hráči, z toho tři dali při vyloučení plzeňské opory Milana Škvařila, který po třetím dvouminutovém trestu zápas nedohrál.

„Nechtěli jsme jet v sobotu do Brna a prohrávat, soupeři to vlije krev do žil. My se musíme lépe připravit, abychom sérii vrátili do Plzně. Věřím, že náš mančaft na to má, aby sérii otočil,“ uvedl na webu plzeňského klubu trenér Petr Štochl. „Brno cítilo obrovskou šanci jít do mečbolu a o to víc se rvalo. My jsme to ve druhé půli dokázali otočit, šli jsme do vedení o dva góly a tam si myslím, že jsme měli zápas udržet. Když jsme pustili soupeře, který byl v euforii, znovu do vedení, už to bylo těžké,“ litoval Štochl.

Talent tým, který v neděli vypadl ze čtvrtfinále Evropského poháru, už dokázal v poslední minutě jen snížit a ocitl se na hraně vyřazení. Nejlepším střelcem zápasu byl se sedmi góly domácí Luka Kikanovič.