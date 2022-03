Extrémně dobrý výkon, chválil Režnického kouč Plzně po výhře nad Brnem

Režnického večer, Brnu nasázel devět branek Po utkání si vyslechl pochvalu od obou trenérů. Pivot Daniel Režnický byl klíčovým hráčem házenkářů Plzně ve druhé čtvrtfinálové bitvě proti Brnu. „Jsem hlavně unavený. Jsme rádi, že jsme to zvládli, byl to extrémně důležitý zápas. Jet do Brna za stavu 0:2 by nebylo ideální, byli bychom už pod velkým tlakem. A věřím, že u nich budeme hrát ještě lépe,“ hlásil čtyřiadvacetiletý Režnický po výhře 26:25. Připsal si celkem devět branek, sedm z nich hned v prvním poločase. „Vyplynulo to ze hry, přišly šance a nejaké góly, byla to i trošku náhoda a měl jsem štěstí. Ale soupeř pak zareagoval, změnil obranu. Brno je kvalitní tým s výbornými gólmany i trenérem,“ ocenil plzeňský pivot. Po pauze už se proti důrazné defenzivě prosazoval obtížněji. Navíc domácí promarnili náskok z první půle a Brno stav otočilo. „Prvních 25 minut jsme hráli, co jsme chtěli. Jenže vlastními chybami pak soupeře pustili zpět do hry. Když jsme prohrávali 18:20, měl jsem už v hlavě černé scénáře. Naštěstí se nám podařilo hru zlepšit a rozhodující bylo, že jsme v závěru dokázali proměňovat šance, což se nám na přelomu obou poločasu nedařilo,“ popisoval Režnický. V závěru vzal zodpovědnost znovu na sebe. V 58. minutě přetočil skóre na 24:23, vzápětí zařídil pro tým dvoubrankový náskok. Vedení již Talent nepustil. „Pokud se chci dál posouvat, musím prostě tyhle situace hrát a zvládat,“ uvedl mladý reprezentant.