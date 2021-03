Kouče Kostku složil covid, hráči Nového Veselí dostali týdenní volno

„Myslel jsem, že to bude mít lehčí průběh, ale chytilo mě to celkem dost. Bylo to divoké, sám jsem to nečekal,“ připouští sedmatřicetiletý kouč. „Dnes mám první den teplotu pod 39 stupňů, tak z toho mám radost. Doufám, že to bude lepší. Ale jde to pomalu. Není to žádná sranda,“ říká Kostka.

První potíže začal pociťovat před týdnem. „Ještě první polovinu týdne jsem byl s družstvem, ale nějak jsem se necítil dobře, tak jsem se raději od týmu odpojil. Od středy už kluci trénovali sami,“ popisuje Kostka. „Nebyl jsem si jistý, antigen mi ukázal, že jsem pozitivní. Jel jsem na PCR test do Jihlavy a ten to potvrdil,“ líčí.

Nezbývalo než se sám uzavřít mezi stěny služebního bytu ve Žďáře nad Sázavou.

„Jsem celkem hyperaktivní člověk, takže je to celkem na palici. Nedá se ani číst, protože když má člověk teplotu 39 stupňů a bolí ho každý sval na těle, je rád, že může aspoň na chvíli usnout,“ stěžuje si milovník slovenské poezie.

A tak sobotní extraligové utkání v Kopřivnici mohl sledovat pouze na dálku. „Komunikoval jsem s trenéry,“ připustil. „Je to škoda, protože na Kopřivnici jsme se dobře připravili, měli jsme perfektní první poločas, ale nezvládli jsme úvod druhé části.“

Právě v ní domácí celek dokázal duel otočit. „Padesát minut jsme hráli relativně vyrovnanou partii, ale prvních deset minut druhého poločasu jsme prohráli o pět branek. A to nás stálo zápas,“ hodnotí Kostka porážku 27:32. „Je to taková naše klasika, v klíčový moment utkání nám na palubovce chybí osobnost. Lídr, který by to uchopil a dal naší hře nějaký řád,“ mrzí ho.

Závěrečný duel základní části proti Dukle Praha se odkládá

Kvůli 16. porážce ve 21 utkáních sezony Nové Veselí na předposledním místě tabulky drží před posledními Maloměřicemi lepší pozici jen díky skóre (vzájemné zápasy má ovšem lepší brněnský celek).

V závěrečném kole základní části měl celek z Vysočiny přivítat příští sobotu Duklu Praha, soupeř však sklouzl do koronavirové karantény, a duel tak bude odložen.

„My jsme měli naplánované tři týdny rekondiční přípravy, chtěli jsme potrénovat, ale nakonec jsme na tento týden dali hráčům úplné volno,“ popsal stav přípravy svého týmu Kostka. „Přece jen, máme ještě jednoho pozitivního hráče, který také v Kopřivnici nebyl. A na zdravotní stav si stěžoval také trenér brankářů,“ upřesňuje novoveselský kouč. Doufá, že už se nikdo pozitivní neobjeví. „Protože by z toho mohla být dvoutýdenní karanténa,“ uvědomuje si kouč.