Outsider porazil favorita o jeden gól. Teď Nové Veselí čekají boje v play out

„Zápas se nám hodně povedl hlavně z pohledu útoku. Hlavně Adamu Ptáčníkovi a Marku Korbelovi, přičemž Adam nastřílel deset gólů. A to bylo znát,“ pustil se do hodnocení vítězného utkání brankář Nového Veselí Michal Studený.

Ani pro jeden tým přitom nebyl zisk bodů extrémně zásadní.

„V hlavách hráčů Dukly možná nějaké podcenění mohlo být a my jsme toho využili,“ radoval se Studený. A velkou radost měl z konečného výsledku 30:29 také kouč novoveselských házenkářů Peter Kostka.

„Přiznám se, že pro mě osobně je každý soupeř obrovskou motivací a každý zápas nedělní mší svatou,“ usmíval se sedmatřicetiletý rodák z Bratislavy. „Ale samozřejmě, že Dukla je značka, pojem. Společně s Karvinou jsou to dva nejlepší týmy v české házené. A to při vší úctě k Plzni,“ dodal.

Jedna věc mu ovšem spokojenost z nedělního vítězství přece jen malinko hyzdila.

„Hůř se mi poslouchala slova, že Dukle stejně už o nic nešlo, že zápas vypustila. Jenže tak to vůbec nebylo,“ měl jasno Kostka. „Dukla je tým, který není zvyklý zápas jen tak odchodit, to není její styl. Naši výhru bych tudíž nijak nepodceňoval,“ doplnil.

Na druhou stranu je pravda, že kdyby podobných výsledků uhrálo Nové Veselí v základní části víc, nemuselo obsadit předposlední příčku a připravovat se na play out.

„Jasně, mělo to přijít dřív, to nikdo nezpochybňuje, ale každá výhra je cenná, a my jsme konkrétně za tuhle opravdu moc rádi,“ reagoval trenér.

Házená není krasobruslení

Podzimní část extraligy byla z pohledu Sokola hodně nevydařená, ovšem na jaře už viděl Kostka u svých svěřenců zlepšení. Výrazný bodový zisk a posun v tabulce výš však týmu nepřineslo.

„To, že jsme hráli dobře, měli jsme zápasy kolikrát výborně rozehrané, nic z toho většinu lidí nezajímá. Já vždycky říkám, že házená není krasobruslení, nehodnotí se umělecký dojem, ale závěrečné skóre. Každopádně na jaře už jsme dokázali některé dobře rozjeté zápasy aspoň remizovat,“ připomněl.

Dobrá zpráva pro Nové Veselí je také to, že v netradiční covidové sezoně se z extraligy nesestupuje, tudíž tlak v play out nebude nijak extrémní a mladé mužstvo si může řadu věcí vyzkoušet.

„Určitě ale nechceme skončit poslední,“ spěchal s ujištěním brankář Studený. „Před sezonou jsme měli jiné vyhlídky, bohužel nevyšly. Nikdo z nás každopádně nic nevzdává. Prohry nám vadí, nejsou nám jedno. Pořád platí, že chceme uhrát co nejvíc bodů,“ dodal.

K prvnímu utkání play out pocestuje Nové Veselí v pátek do Hranic. Celkem pak čeká Sokol šest zápasů.