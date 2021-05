Za házenkáře z Nového Veselí bude chytat navrátilec Schams

„Potřebovali jsme vyřešit situaci na brankářském postu, protože Michal Studený, naše letošní jednička, se u v lednu vyjádřil, že po sezoně půjde házená na vedlejší kolej. Protože se stává otcem, má dobrou práci, a už to nevidí na extraligovou úroveň,“ vysvětluje trenér Sokola Peter Kostka.

Jednoznačně první volbou byl právě Schams. „Odcházel za velmi dobrých okolností, s klubem udržuje kontakt, vztahy jsou skvělé. A on sám se vyjádřil, že pokud by se měl vrátit do Česka, tak jedině do Nového Veselí,“ vysvětluje Kostka.

„Ve Veselí jsem si to opravdu oblíbil a proto jsem rád, že jsem se nyní s vedením domluvil,“ uvedl Schams v rozhovoru pro klubový web. „Tímto jim i děkuju za trpělivost při jednání, protože jsem řešil i možnost, že v zahraničí ještě nějaký rok setrvám,“ doplnil odchovanec třeboňské házené, který na Vysočině působil v letech 2016–2019.

„Víťa ještě chvíli čekal, jak se vyvine situace ve Švýcarsku. Ale nakonec jsme se domluvili velmi korektně. A já se z pozice trenéra hodně těším,“ říká Kostka.

„V rozhodování mi pomohla také zpráva o tom, že Michal Studený se chystá házenou dost omezit, takže se tu pro mě vlastně uvolnilo místo,“ doplnil Schams.

Není však úplně vyloučeno, že by Sokolu v příštím ročníku mohl vypomoct také Studený. „Jsme domluvení, že bude chytat nižší ligu, chce zůstat v kontaktu s házenou. A vyjádřil se tak, že v případě, že by došlo k nějakému zranění či nemoci, kdykoliv pomůže,“ doplnil Kostka.

Ten si navíc uvědomuje, že rozhodnutí mladého hráče nemusí být konečné. „Má 23 let, po roce může zjistit, že pozici pracujícího otce zvládá a házená mu strašně chybí. Pak tu bude mít dveře vždy otevřené,“ říká Kostka. „Je to totiž nejen výborný gólman, ale i skvělý kluk do kabiny.“

Lovosický Lukáš Malý překonává brankáře Michala Studeného z Nového Veselí.

Nyní ale Kostka už vyhlíží spolupráci se Schamsem. „Přeci jen, je to osobnost. Prošel už i zahraničním angažmá, bude daleko nejstarším hráčem v týmu. Takže od něj očekáváme, že bude posilou nejen na hřišti, ale i v kabině. Bude pro naše mladé hráče takovým vzorem profesionalismu,“ říká novoveselský kouč.

Podobně jako v minulosti by se Schams měl zapojit také do trénování mladých hráčů Sokola. „Tahle práce mě velmi baví a je pravda, že jsem s ní pokračoval i ve Švýcarsku, i když zde byl občas problém s jazykem,“ vzpomíná Schams.

„Jsem s vedením domluvený, že budu s trénováním žáků pomáhat i po návratu. Navíc bych si chtěl v tomhle směru také doplňovat vzdělání,“ dodal Schams.