Cíl pro novou sezonu? Házenkáři Nového Veselí by rádi do play off

Původně sice měli začínat novou sezonu v nejvyšší domácí soutěži před vlastním publikem v souboji s Maloměřicemi, ovšem nakonec se házenkáři Nového Veselí dostanou do hry už zítra v Lovosicích.

„Je to kvůli tomu, že Lovosice začínají každý ročník doma. Tentokrát to myslím bude už počtvrté. Má to být jakási oslava házené ve městě, k níž patří i velký mládežnický turnaj,“ prozradil hlavní trenér novoveselského klubu Peter Kostka. „Přišla od nich tudíž žádost, zda bychom nemohli přijet už 5. září, a my jsme souhlasili,“ doplnil.

Cílem Sokola je samozřejmě pokusit se domácím oslavy alespoň trochu pokazit. „Připravovali jsme se zodpovědně a poctivě, ale jestli to bude stačit, to se uvidí,“ usmíval se kouč, pro něhož bude zítřejší utkání premiérou v roli hlavního trenéra Nového Veselí.

„Jestli budu nervózní? No samozřejmě, protože zdravá nervozita nikdy nesmí chybět, když člověku na něčem záleží,“ vysvětloval šestatřicetiletý rodák z Bratislavy.

Pochopitelně by svoji novoveselskou misi rád zahájil úspěšně, ovšem zároveň je realistou. Moc dobře ví, že favoritem bude jednoznačně soupeř.

„Jednak bude hrát doma a navíc před sezonou hodně posílil,“ připomněl Kostka. „Naopak my budujeme úplně nový tým. Chtěl bych se vyhnout frázím a alibismu, nicméně máme mužstvo, jehož věkový průměr se pohybuje kolem 21 let. A můžeme jen překvapit.“

První rok má být stabilizační

Když novoveselský klub Kostku s trenérskou nabídkou oslovil, předložil mu jakýsi tříletý plán. „Během něho bychom měli zdejší mladé hráče z akademie, kterých máme skutečně hodně, postupně dostat do světa extraligové házené. A tenhle první rok má být stabilizační,“ prozradil kouč.

Jinými slovy, zásadní plány si pro nový extraligový ročník Nové Veselí nedává.

„Je to tak, nemáme velké oči,“ souhlasně pokyvoval hlavou Kostka. „Opustili nás zkušení hráči jako Sekulič, Turčenko, Kristo Voika a všechny jsme doplnili jen mladými kluky. I proto jsem už taky slyšel, že Nové Veselí bude hrát na spodku tabulky.“

To si však nový kouč absolutně nepřipouští. „Krátkodobým cílem je postup do play off. A přechod přes prvního soupeře v Evropském poháru,“ svěřil se.

Jméno protivníka už přitom Sokol zná. Los mu určil kyperský Sabbianco Anorthosis Famagusta.

„Hráči se samozřejmě moc těší, stejně jako já. Už i proto, že jde o relativně lehčího soupeře. Hrozila nám totiž například Karviná nebo Zubří, a to bychom samozřejmě nechtěli,“ hlásil.

Hrát se mělo původně v říjnu, jenže na základě rozhodnutí Evropské házenkářské federace byl termín posunutý až na 14. listopadu.

„Na jednu stranu je to atraktivní soupeř, ale na druhou se jedná o finančně nejnáročnějšího,“ upozornil Kostka na fakt, že k odvetě by měl s týmem cestovat na Kypr. „I proto uděláme maximum, abychom se s Famagustou dohodli, že oba zápasy odehrajeme u nás. V minulosti už na tenhle model kyperská mužstva několikrát přistoupila,“ dodal s nadějí.

Kamerunec dostal ještě měsíc

Aktuálně se však Sokol soustředí plně na začátek extraligy. A v minulých dnech se v Novém Veselí hodně řešilo, zda do sezony 2020/21 půjde s týmem znovu i Kamerunec Pamphile Bassomben, který v přípravě prakticky netrénoval kvůli zraněnému kolenu.

„Už nikdy na tom v tomhle směru nebude dobře. Navíc je mu 31 let, takže jeho hráčská kariéra se chýlí ke konci. Netrénoval prakticky od března, což mě moc mrzí, protože měl být jedním z lídrů našeho týmu,“ hlásil Kostka.

Přesto dal klub Bassombenovi ještě šanci. „Teď trénuje zhruba na sedmdesát procent, ale pokud se do měsíce nezlepší, už s ním počítat nebudeme,“ oznámil trenér.

Osobně ovšem doufá, že změna k lepšímu nastane. „Vidím na něm, že hrozně moc chce. Samozřejmě i proto, že živí rodinu v Africe. Kvůli ní je ochotný jít i přes bolest,“ vypozoroval. „Na druhou stranu, klub není charita. Už tak si troufám říct, že v jiných klubech by ho dávno poslali pryč.“