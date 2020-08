Covid komplikuje přípravu. Házenkáři Nového Veselí zrušili tradiční turnaje

Poté, co tým slovenského trenéra Petera Kostky nemohl minulý pátek odcestovat k domluvenému utkání do rakouského Kremsu, ve čtvrtek vedení Sokola oznámilo zrušení jedenáctého ročníku tradičního turnaje Memoriál Josefa Smékala. Ten měla novoveselská ZDT aréna hostit o víkendu 14. až 16. srpna.



Podobný osud potkal také 13. ročník mezinárodního turnaje žákovských družstev Rozhodni se sám. „Zrušení tradičních turnajů nás velmi mrzí,“ uvedl klub na svých internetových stránkách. „Mužský A-tým čeká náhradní program domácích přípravných zápasů.“

„Jsem rád, že se nám narychlo povedlo sehnat zajímavé soupeře,“ pochvaluje si Kostka, jehož svěřenci se příští týden nejprve v pátek večer a v sobotu dopoledne dvakrát střetnou s extraligovým Frýdkem-Místkem, v sobotu večer pak nastoupí proti Strakonicím. „Frýdek je výborný tým, Strakonice špička první ligy,“ pochvaluje si Kostka.

Ušetřili za testy na covid. Peníze raději investují jinde

S improvizací má nový trenér Nového Veselí už svou zkušenost. Minulý týden totiž jeho tým raději neodcestoval do Kremsu.

„Pravidla rakouského ministerstva zdravotnictví jsou taková, že bychom museli všichni absolvovat test na covid. Chtěl jsem tam vzít dvacet lidí, včetně realizačního týmu, a jeden test stojí 70 eur. Tak jsme si řekli, že takové finance raději investujeme do jiných záležitostí,“ vysvětluje Kostka.

„Raději vylepšíme vybavení haly, posilovnu nebo výživové doplňky, než abychom ty peníze utratili za jeden přípravný zápas,“ pokračuje.

Hráči však bez herního testu nezůstali. Nové Veselí se představilo v Maloměřicích, kde vyhrálo 29:21. Více než výsledek však kouče potěšila možnost vidět své svěřence poprvé v zápasovém zatížení.

„Šlo hlavně o to, že hráči po pěti měsících konečně hráli zápas,“ vysvětluje. „Neměl jsem žádné zásadní očekávání od kvality herního výkonu. Jsme na vrcholu kondiční přípravy, děláme maximální sílu v posilovně, vytrvalost a rychlost na atletickém oválu. To znamená, že hráči toho mají hodně.“

To se projevilo i v samotném zápase. „Nohy byly pomalé, ruce byly nevyházené,“ všiml si trenér. „Ale to všechno je přirozené. Kdyby koncem července mělo družstvo dobrou formu, hrálo pěkně, hráči létali po hřišti, znamenalo by to, že jsme přípravu špatně vyladili. A určitě by nás to někdy v září nebo později na podzim doběhlo,“ uvědomuje si kouč. „Brali jsme to vyloženě jako zpestření přípravy.“

Svůj tým rozdělil Kostka rovnoměrně na dvě poloviny, které se během utkání dvakrát vystřídaly. „Patnáct minut každého poločasu hrála jedna parta, patnáct druhá. A brankáři dostali po dvaceti minutách,“ vysvětluje trenér.

Na podobný systém chce Kostka vsadit také v pátek, kdy se jeho tým představí ve druhém přípravném utkání ve slovenské Povážské Bystrici. „Pojede s námi patnáct lidí, máme zdvojené pozice a tři brankáře,“ prozrazuje. „Chci dát prostor všem, všechny poznat.“

Letní přípravné zápasy házenkářů Nového Veselí Už se hrálo

31. 7. Maloměřice vs. Nové Veselí - 21:29 Nejbližší program

7. 8. Povážská Bystrica vs. Nové Veselí

12. 8. Nové Veselí vs. Telnice

14. 8. Nové Veselí vs. Frýdek-Místek

15. 8. Nové Veselí vs. Frýdek-Místek

15. 8. Nové Veselí vs. Strakonice Herní soustředění

Od 19. do 24. srpna by Nové Veselí mělo absolvovat herní soustředění ve slovinském Velenje.

Novým svěřencům chce dát i netradiční role. „Chci některé hráče, o kterých se říkalo, že nikdy nemohou jít do obrany, vidět v defenzivě. Abychom měli variabilnější hru,“ vysvětluje.

K dispozici ještě nebude mít dva marody: Kamerunce Pamphila Bassombena a zraněného Ondřeje Řepu. „Basso má od začátku přípravy problémy s kolenem. Ale pracujeme na tom, děla speciální cviky,“ upřesňuje Kostka. „I když už trénuje s družstvem, má kondiční resty. Ale příští týden v utkání s Telnicí už ho vyzkoušíme,“ věří.

Otazník visí nad Řepou, který se zranil v utkání s Maloměřicemi. „Báli jsme se, že má zlomené žebro. Nakonec je jen silně naražené,“ oddechl si kouč. „Dostalo se mu z kloubního pouzdra ven a vrátilo se zpět. Takže je to hodně bolestivé a uvidíme, kdy bude k dispozici.“

Naopak lepší je stav druhého pivota Vojtěcha Krčála. „Jde o klasický výron kotníku. Má to oteklé, ale je to otázka pěti šesti dnů. Do Povážské Bystrice s námi jede, zatejpujeme mu to,“ dodal trenér.