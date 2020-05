Hráčům chci dát čas, šanci a důvěru, říká nový trenér Nového Veselí

Hlavu čistí i u slovenské poezie Literatura faktu. A slovenská meziválečná a poválečná poezie. Takové knihy nemohou chybět ve sbírce nového hlavního trenéra házenkářů Nového Veselí Petera Kostky. „Samozřejmě. Kdo nemá rád literaturu?“ říká šestatřicetiletý kouč. „Když mám možnost, sáhnu hlavně po historické literatuře faktu. Tu doslova zbožňuji.“ Obdobím, na které zaměřuje svou pozornost, je 20. století. „Hlavně období po roce 1945,“ upřesňuje Hladík. „U nás na střední škole vidím, že se žáci učí více o době kamenné než o druhé světové válce nebo období normalizace. Pak nevědí, co se stalo 21. srpna 1968 nebo kdo byl Vasil Bilak. A podle toho vypadá jejich voličské rozhodování,“ hořce se usmívá Hladík. Ve své sbírce má však také řadu knih s poezií. „To je takový můj magorismus,“ směje se. „Sbírám slovenskou meziválečnou a poválečnou poezii. Mám takovou dost velkou sbírku. Přiznám se, že ne všechno jsem četl. Ale je to moje libůstka.“ Často proto vyráží do antikvariátů a domů odnáší velké množství knížek. „Člověk si u toho čistí hlavu. A tak to musí být. Protože jinak by se po dvou, po třech porážkách v řadě zhroutil,“ má jasno. Mezi své koníčky řadí i dobré jídlo. „To miluji. Jsem vegetarián, rád navštěvuji různé restaurace, cestuji za jídlem. A pak píšu recenze,“ prozrazuje. „Žďár nad Sázavou mám prochozený celý.“ A právě ve Žďáře bude trenér, který s Novým Veselím podepsal smlouvu na tři roky, mít nově i byt. „Požádal jsem klub, jestli bych mohl bydlet ve Žďáře. Ne, že bych byl nějaký fajnovka, ale jsem městský typ,“ vysvětluje. „A nechtěl jsem, abych bydlel dvacet metrů od tréninkové haly. Někdy je potřeba umět i vypnout, ať můžete později podat plnohodnotný výkon. Ať už jako hráč, nebo trenér.“ Do Nového Veselí se však prý hodně těší. „Po hektické Bratislavě to bude velká změna. Těším se, že ve svém životě trochu zpomalím,“ dodává Kostka.