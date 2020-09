Padesátiny chce Sokol Nové Veselí oslavit vítězstvím. Bez diskuse

A tu lze očekávat i v sobotu, kdy novoveselské házenkáře čeká nejen první soutěžní utkání na domácím hřišti v nové extraligové sezoně, ale i oslavy 50 let od vzniku klubu.

„Já se na to hrozně moc těším,“ svěřil se trenér Sokola Peter Kostka, pro něhož bude souboj s Maloměřicemi extraligovou premiérou v novoveselské hale. „A těší se i hráči. I když ne všichni,“ doplnil.

Někteří jeho svěřenci se totiž kromě soupeře budou zcela určitě prát i s vlastní trémou. „Najednou se jim třeba odrazí míč od nohy a zatímco v tréninku by tuhle situaci zvládli v pohodě, před svými fanoušky budou samozřejmě vystresovaní, protože se nechtějí ztrapnit,“ vysvětloval Kostka.

Přesto je přesvědčen, že i takové chvíle přispívají k sportovnímu růstu každého hráče.

„Tyhle životní zkušenosti jsou k nezaplacení, nedají se natrénovat, musí se prožít,“ přesvědčoval rodák z Bratislavy. „Každopádně zatímco starší kluci berou slavnostní utkání s Maloměřicemi jako divadelní představení, v němž se mohou divákům předvést v co nejlepším světle, někteří mladí hráči by byli nejraději, kdyby se hrálo před prázdnou tribunou,“ usmíval se Kostka.

Doplatili na efektivitu

Jeden zápas v nové sezoně už mají házenkáři Sokola za sebou. A shodou okolností také ten byl pro domácí slavnostní. V Lovosicích však slavili už šedesáté narozeniny klubu. A jako dárek si k nim nadělili výhru 31:22 - nad Novým Veselím.

„Výsledek mě mrzí, protože především první půle byla z naší strany perfektní,“ vrátil se trenér poraženého týmu v myšlenkách o týden zpátky. „Ve druhém poločase jsme pak ale doplatili na špatnou efektivitu střelby,“ povzdechl si.

Nicméně faktem zůstává, že v zápase s Lovosicemi bylo Nové Veselí outsiderem a na půdě lídra mohlo pouze překvapit. Na to už ovšem v dnešním duelu rozhodně spoléhat nemůže.

„Teď už žádné alibi neplatí, Maloměřice prostě musíme porazit, kdyby nevím, co bylo. Bez diskuse!“ měl jasno Kostka. „Máme dobře natrénováno, takže musíme soupeře uběhat. To bude naše poznávací značka. A o to víc musí platit doma,“ dodal.