Posila Nového Veselí: Proč Česko? Jsme přece bratři. Teda kromě hokeje

Na konci října mu bude teprve 19 let, přesto se v jeho případě už rozhodně dá mluvit o posile extraligového A-mužstva Nového Veselí. Házenkář Kristián Halla se totiž může pochlubit i zkušenostmi ze slovenské seniorské reprezentace. „Před časem mě oslovil trenér Sokola a mně se jeho nabídka zdála být dobrá. A když jsem pak slyšel pozitiva i z dalších zdrojů, tak jsem to celé dal dohromady a rozhodl se ji přijmout,“ prozradil nový člen A-týmu Nového Veselí.



Z jakých dalších zdrojů jste čerpal?

Znám ve Veselí mládežnického trenéra Roba Bártu, a navíc za „áčko“ tam se mnou bude hrát i můj kamarád Andrej Parolly. Oba mám rád.

A k tomu znáte i současného hlavního kouče Petera Kostku, který stejně jako vy přichází z ŠKP Bratislava...

To je pravda, ale každý jsme si svoje angažmá domlouvali po své linii. Nevěděl jsem o něm, až jsem uviděl jeho fotku na Instagramu Nového Veselí.

Bylo to pro vás příjemné překvapení?

Určitě ano.

Řešil jste i další nabídky z české extraligy?

Ne, z Česka se mi ozvalo jen Nové Veselí. Ale nějaké nabídky jsem měl od nás ze Slovenska a také pár dalších ze zahraničí.

Profil Kristián Halla Slovenský házenkář se narodil 29. října 2001.

Jeho mateřským klubem je ŠKP Bratislava, kde hrál až do konce loňské sezony.

I přes svůj mladý věk už má zkušenosti jak z juniorské, tak ze seniorské reprezentace Slovenska.

Je studentem sportovního gymnázia. V sezoně 2020/21 bude oblékat barvy Nového Veselí na postu levé spojky.

Proč jste zvolil právě Nové Veselí? Máte k České republice blízko?

Mám tam rodinu, takže umím i trochu česky. Navíc jsme přece bratři. Teda kromě hokeje. (směje se)

Každopádně měníte hlavní město Slovenska za malé městečko na Vysočině...

Nemám s tím absolutně žádný problém, protože sám pocházím z vesnice. Navíc ani teď nebydlím přímo v Bratislavě. A tady je kousek od Nového Veselí Žďár nad Sázavou, kde jsou obchody.

A jak to budete mít se studiem?

Čeká mě čtvrtý ročník na sportovním gymnáziu, který budu studovat na dálku. Vždycky jednou za měsíc mě klub na jeden nebo dva dny uvolní na písemku.

Škola vám vyšla vstříc?

Přesně tak, podporují mě. Všechno mi kantoři budou posílat přes e-mail, včetně termínů, dokdy se budu muset všechno naučit.

Jak jste se vlastně dostal k házené? Je to ve vaší rodině tradice?

To ne, já jsem první házenkář v rodině. O nikom jiném nevím. Teda mamka sice říká, že taky kdysi hrávala házenou, ale já jí na to odpovídám, že to bylo ještě za komunistů. (směje se)

A vy jste bral hned míč do ruky?

Začínal jsem s vybíjenou, pak jsem hrál miniházenou a jednou za mnou přišel trenér, jestli bych nechtěl zkusit i větší házenou. Tak jsem to zkusil a už jsem i ní zůstal.

Co jiné sporty? Zmínil jste hokej, takže jste fanoušek?

Hokej sleduju jen při mistrovství světa, spíš mě zajímá fotbal. Speciálně španělská La Liga. A poté, co Ronaldo přestoupil do Juventusu, i italská.

Vraťme se zpátky k házené, co vlastně víte o Novém Veselí?

Jezdím tam od starších žáků pravidelně na turnaje. Někdy i dvakrát do roka, takže toho vím dost.

Co se vám z té doby vybaví jako první?

Že to tam měli vždycky čisťoučké, upravené. Trenér nám pokaždé kladl na srdce, abychom po sobě uklízeli, protože je to naše vizitka a nemáme jim kazit příjemné prostředí.

Jak si bude rodina zvykat na to, že vás od nové sezony uvidí jen velmi sporadicky?

Žiju jen s mamkou a ta mě maximálně podporuje. Už mi slíbila, že za mnou bude jezdit, jakmile bude mít čas. Navíc když jsem hrál loni ligu, tak jsem stejně doma moc nebyl.

Na nový soutěžní ročník se zatím připravujete individuálně?

Jsem pořád v Bratislavě, kde je i Peter Kostka, takže od něj mám plán, kterého se snažím držet.

Vlastně se dá říct, že teď máte trenéra sám pro sebe...

To úplně ne, protože se ještě pořád věnuje i mým bývalým spoluhráčům, ale spolu pak půjdeme pryč.