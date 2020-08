Letos bez Bassombena? Házenkáři Nového Veselí možná přijdou o spoluhráče

Nový hlavní kouč Peter Kostka je zatím z celkového přístupu svých svěřenců v přípravě nadšený. „Máme v týmu výbornou atmosféru, tréninky jsou super. Maximálně si to užívám,“ pochvaloval si práci s novoveselskými házenkáři.

„Podstatné je, že i z hráčů cítím, že se na tréninky těší. Bez ohledu na to, jestli jde o zkušenější hráče, nebo dorostence. Chemie v mužstvu je prostě výborná.“



Jedinou vrásku na čele mu dělá jen zdravotní stav Kamerunce Pamphila Bassombena. „Netrénuje prakticky od samotného začátku přípravy,“ povzdechl si Kostka. „Stále má totiž problémy s kolenem,“ dodal.

Bassombenovo koleno se prý neustále plní vodou. „Proto ho ani do tréninku nenutím. Házená je sice krásný sport, který máme všichni rádi, ale zdraví je přece jen přednější,“ vysvětloval kouč. „Nechci, aby z něj byl za rok či za dva invalidní důchodce.“

Prognóza je zatím v oblasti uzdravení nejistá, což znamená, že ani místo v kádru pro jednatřicetiletého Kamerunce nakonec nemusí vůbec zbýt.

„V tuto chvíli je to tak padesát na padesát. Pokud nebude jeho koleno v takovém stavu, aby mohl dlouhodobě trénovat, není nám takový hráč upřímně řečeno na nic,“ měl jasno Kostka.

Náhradu by kouč hledal v klubu

Raději by prý do mužstva zapracoval některý z mladých novoveselských talentů. „A na play off bychom se pak případně podívali po nové posile,“ plánoval slovenský trenér, který přebral A-tým Sokola po Pavlu Hladíkovi.

„Všechno je to ale zatím hudba budoucnosti a já přece jen pořád věřím, že se do toho Basso nakonec dostane. I když je potřeba počítat i s tím, že za nás prostě hrát nebude,“ vysvětloval.

Definitivní verdikt by měl podle něj padnout během pár dnů, až budou známy výsledky dalšího speciálního vyšetření.