Za svoje vrcholy jsou házenkáři Nové Veselí vděční

„Nám už by stejně nešlo o umístění, dolů ani nahoru jsme se posunout nemohli. Navíc jsme byli zvyklí na vyprodanou halu při našich domácích zápasech,“ uvedl trenér Sokola Pavel Hladík.

Jeho svěřenci měli nakročeno k nejlepší sezoně v historii. Teď to ale vypadá, že se extraliga už dohrávat nebude.

„Pravděpodobně se zruší i finále Českého poháru a nezačne ani play off. Na něco tady devět měsíců trénujete, chystáte se, a pak přijde takový konec,“ povzdechl si Hladík. „Na druhou stranu to ale každý musí pochopit, takové riziko na sebe nikdo vzít nemůže,“ odsouhlasil rozhodnutí vlády.

Nicméně i s předčasným koncem budou na tuto sezonu v Novém Veselí vzpomínat v dobrém. Mnohokrát se totiž radovali z povedených výsledků.

„Třeba jsme si zahráli evropský pohár a dostali jsme se poprvé v historii i do finále Českého poháru. Takže ano, my jsme nějaké svoje vrcholy měli. To jiné týmy se žádného ani nedočkaly,“ dodal trenér.

Sokol Nové Veselí zatím ještě stále trénuje, ovšem veškerá motivace je pochopitelně ta tam.