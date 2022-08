Nové Veselí skládá kádr na novou sezonu. Ulovilo Maďara, další posila na cestě

Cíl? Odehrát co nejvíce zápasů v lize i poháru Pomoci týmu i novým spoluhráčům k dobrým výsledkům. A hlavně si vyzkoušet atmosféru Evropského poháru. S takovými cíli přichází do týmu extraligových házenkářů z Nového Veselí Ákos Bendicsek, dvaadvacetiletá levá spojka. Bendicsek je bývalým maďarským juniorským reprezentantem, přestoupil na Vysočinu z národní akademie Maďarska NEKA. „Chtěl bych týmu pomoci co nejvíce góly a být stabilním obráncem,“ uvedl hráč v rozhovoru pro klubový web. „Mým cílem je podávat dobré a stabilní výkony po celý rok, a to jak v útoku, tak v obraně. A také odehrát co nejvíce zápasů v lize i pohárové Evropě.“ Právě na zářijové duely Evropského poháru s estonským celkem HC Tallin se podle svých slov moc těší. „Jak jsem již zmínil, toto hrálo velkou roli v mém přijetí nabídky,“ připouští Akos Bendicsek. „Moc se na to těším a myslím, že máme dobrou šanci do těchto dvou zápasů jít a zabojovat v nich o dobrý výsledek. Doufám, že ještě alespoň jedno kolo odehrajeme,“ přeje si. (rtd)