Kouč Běloch po příchodu k házenkářům Novému Veselí: Kádr znám opravdu dobře

Dlouhé roky jste v TJ Sokol pracoval s mládeží, řekl jste si, že je načase udělat další krok?

Nepřemýšlel jsem o tom jenom já, ale celé vedení klubu. Probírali jsme, jak to udělat, aby z toho vyšlo nejlepší řešení pro „áčko“. No a nakonec padlo rozhodnutí, že jeho novým hlavním trenérem mám být já.

Souhlasil jste s takovým řešením okamžitě?

Chtěl jsem klubu pomoct, takže ano, dohodli jsme se.

Stejně většina hráčů prošla vašima rukama v mládežnických kategoriích, mám pravdu?

Myslím, že je to zhruba polovina současného kádru. (usmívá se)

Alespoň jste měl ulehčenou práci při poznávání mužstva...

To je pravda, protože s A-týmem jsem tady v Novém Veselí pracoval i v minulých sezonách, takže si troufám říct, že kádr znám opravdu dobře. I když to může být stejně tak nevýhoda, protože pro tým nejsem ani já žádná nová tvář.

Jste zatím spokojený s tím, jak se vyvíjí příprava na nový extraligivý ročník?

Velmi, kluci pracují dobře. Navíc veškerá zranění, kvůli kterým občas někdo vypadl, byly jen samé drobnosti. Taky jsme odehráli už čtyři přípravné zápasy, které měly hodně slušnou úroveň. A teď nás čekají další utkání na domácím turnaji, Memoriálu Josefa Smékala.

Co vám zatím ukázaly odehrané souboje?

Dvakrát jsme doma porazili Nové Zámky, pak jsme odjeli ke dvěma zápasům do Rakouska, přičemž s Vídní jsme prohráli jen o gól a s rakouským mistrem Kremsem potom o pět. Loni to ovšem bylo podstatně horší.

Nicméně loňská sezona dopadla pro Nové Veselí velmi dobře, konečné sedmé místo je rozhodně úspěch. Jaké ambice bude mít váš tým v extralize letos?

Určitě chceme být po základní části do osmého místa, abychom si zajistili play off. Taky nás čeká Evropský pohár a díky losu cítíme, že bychom mohli z prvního kola postoupit. Budeme se o to rvát, co to jen půjde. A motivací je samozřejmě i Český pohár.

V poslední době jste představili dvě nové posily – střední spojku Mariana Hajka ze Slovenska a levou spojku Ákose Bendicseka z maďarské národní akademie NEKA...

Kádr máme v současné době už uzavřený. Posílili jsme jen na postech, o nichž jsme věděli, že je momentálně nemůžeme zaplnit našimi vlastními odchovanci. Jinak zbytek už jsme doplnili z mládeže. Celkově si myslím, že složení kádru se nám povedlo.

Jinými slovy jste přesvědčený, že při hledání vhodných adeptů jste měli šťastnou ruku?

Přesně tak, odehrané přípravné zápasy už ukázaly, že nám posily pomůžou.

Navíc pomoci by vám v sezoně znovu měli i fanoušci, kterých v Novém Veselí chodí tradičně spousta, souhlasíte?

Samozřejmě. Už se těšíme, až nám zase doma vytvoří parádní atmosféru. Doufáme, že jim budeme dělat jen radost.

Patříte spíš k emotivním koučům, nebo jste víc kliďas?

To záleží na situaci. Někdy dokážu výrazně pozvednout hlas, jindy řeším situaci víc demokraticky. (usmívá se)

Každopádně, pokud se nepletu, u extraligového A-týmu budete v rámci extraligy působit poprvé...

Pokud nebudeme počítat záskok za Petera Kostku, kdy s týmem nemohl být na zápase kvůli covidu, tak na pozici hlavního trenéra ano. A těším se na to.