Cíl Nového Veselí? Aby nás všichni brali tak, že patříme do play off

Nový hlavní trenér mužského A-týmu Sokola Jan Běloch však chce víc. „Chceme, aby nás všichni začali brát vážně. Přestalo se o nás mluvit jako o nějakém černém koni, ale aby se to bralo tak, že do play off patříme,“ říká nástupce slovenského kouče Petera Kostky.

Soupiska Hráčský kádr házenkářů TJ Sokol Nové Veselí 1 Jiří Doležel brankář

2 Jakub Flajsar střední spojka

3 Ondřej Štěpán levé křídlo

6 Ondřej Veselý pravé křídlo

8 Robert Halíček pravé křídlo

9 Radek Navrátil pravé křídlo

11 Luboš Bartůněk levé křídlo

14 David Melichar levá spojka

17 Andrej Parolly střední spojka

18 Denis Rubáč levé křídlo

20 Jakub Strýček pivot

22 Marian Hajko střední spojka

24 Miroslav Štohanzl pivot

27 Vít Schams brankář

35 Lukáš Krejz střední spojka

37 Jiří Gregorovič pivot

42 Martin Štohanzl brankář

55 Adam Tomášek pravá spojka

56 Martin Hajčman spojka

81 Ákos Bendicsek levá spojka

94 Jan Dufka brankář



Hlavní trenér Jan Běloch Asistenti Petr Krejz, Jan Krejz ml.

„Myslíme si, že máme takový kádr a pracujeme tak, že tam máme patřit. A budeme to dokazovat rok co rok,“ tvrdí sebevědomě. „Takový je náš cíl.“

V minulé sezoně Nové Veselí jasně ukázalo, že se s ním musí počítat. Během podzimní části sezony se pohybovalo v čele extraligové soutěže, navíc dokráčelo až do finále Českého poháru. V něm zle zatápělo favorizované Plzni.

Před novým ročníkem, který Sokol rozehraje v neděli ve Frýdku Místku, navíc většina úspěšného kádru, jenž nakonec obsadil sedmé místo, zůstala pohromadě.

„Odešli hráči, kteří tady byli dlouho a všichni se posunuli ve své kariéře dál. V jejich očích za lepším,“ zmiňuje Běloch přesun Adama Ptáčníka do Karviné, Romana Dodici do CSM Bukurešť a Anura Burnazoviće do rakouského Atzgersdorfu. „To je také náš cíl, aby hráči odcházeli do lepších klubů. Je nám jasné, že nemůžeme být pro každého hráče vrchol kariéry,“ tvrdí trenér, který se k áčku přesunul od novoveselské mládeže.

„Adam Ptáčník i Roman Dodica toto kritérium splnili, Anur Burnazović měl nějaké problémy, takže to bylo spíš o zdravotní stránce než o výkonnostní,“ ohlíží se za odchody tří opor.

V sestavě vznikla díra na postu spojky. A Nové Veselí věří, že ji dokázalo zacelit. „Doplnili jsme na postech, kde jsme v ten moment nebyli schopní si pomoct z naší mládeže,“ říká Běloch. „Přišli Marian Hajko (Füchse Berlin) a Ákos Bendicsek (NEKA) a je na nich vidět, že dorazili z dobrých klubů. Jsou na tom velmi dobře a myslím, že nám v sezoně extrémně pomohou,“ pochvaluje si dvě zahraniční akvizice.

Bez typické generálky

Během letní přípravy sehrálo Nové Veselí zápasy s atraktivními soupeři v Rakousku, na domácím Memoriálu Dr. Smékala, a naposledy se představilo v Polsku. „S přípravou jsme maximálně spokojení, měli jsem super soustředění v Polsku, kde jsme udělali dobrou práci,“ pochvaluje si Běloch.

„Do následného turnaje jsme šli z plné únavy, žádný zápas jsme nebrali jako typickou generálku,“ pokračuje novoveselský kouč. „Myslím, že jsme zahráli výborný zápas se Štětínem, kde jsme se ze sebe snažili vyždímat maximum,“ zmiňuje vítězství 22:20.

Naopak v závěrečném duelu s Azotem Puławy (25:35) už jeho svěřencům došly síly. „Proti třetímu nejlepšímu polskému klubu, který má obrovskou kvalitu, už jsme hodně hráli s klukama z lavičky. Nastoupili spíš ti, kteří byli zdraví, takže jsme museli hodně improvizovat,“ vysvětluje Běloch.

Ten měl pro rozpoložení svého týmu pochopení. „Měli jsme za sebou dva turnaje po sobě, do toho jsme cestovali do Polska... Tam už z objektivních důvodů výkony nebyly úplně stoprocentní. Ale na to, v jakém jsme byli stavu, jsme byli moc spokojení. Ve spoustě fází zápasu byl výkon velmi dobrý,“ těšilo ho.

Od návratu z Polska už mají jeho svěřenci jasný úkol – dobře se připravit na start extraligové soutěže, který Novému Veselí přihrál do cesty dvě venkovní utkání: týden po Frýdku- Místku zamíří Sokol do Jičína.

„V závěru přípravy už žádné zápasy nemáme, chceme jít do sezony čerství a zkoncentrovaní,“ říká Běloch. „V obou úvodních zápasech budeme chtít samozřejmě uspět,“ burcuje Běloch své svěřence.