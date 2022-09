Největším nepřítelem jsme si byli my sami, tvrdí trenér Nového Veselí

Jenže hned úvodní souboj Sokolu nevyšel, na půdě Frýdku-Místku prohrál 28:31.

„Na začátku zápasu jsme měli docela velkou šanci soupeři odskočit, bohužel jsme ji nevyužili a postupem času nás potom semlela nervozita,“ pustil se do hodnocení nepovedeného duelu hlavní trenér novoveselského A-týmu Jan Běloch.

Na hřišti to chvílemi vypadalo, jako by jeho mužstvo zapomnělo téměř všechno, co předtím v přípravě pilovalo.

„Naším největším nepřítelem jsme byli my sami,“ měl jasno Běloch. „Myslím, že to bylo způsobeno hlavně tím, že někteří kluci zažívali buď úplně novou zkušenost s extraligou, nebo se svojí rolí v týmu,“ krčil rameny.

To jeho trenérský protějšek z Frýdku-Místku Daniel Valo si naopak nemohl hru svého celku vynachválit. „S vítězstvím jsme samozřejmě moc spokojeni, protože Veselí přijelo skvěle připraveno a ukázalo svou sílu,“ přidal slova chvály i na adresu týmu z Vysočiny.

Příště bude výsledek lepší

A o síle svých svěřenců nepochybuje ani Běloch. „Myslím, že to, co se stalo ve Frýdku, už se opakovat nebude,“ přesvědčoval. „Předtím jsme totiž podávali velmi dobré výkony. Teď to byla prostě primárně záležitost hlavy. Ale hráči se uklidní, budeme sbírat zkušenosti a kvalitu ukážeme hned v dalších zápasech,“ nepochyboval.

Druhým soupeřem Sokola v soutěžním ročníku 2022/23 bude Jičín, kde se představí v neděli od 17.00.

„Body chceme získávat v každém zápase, tudíž i do Jičína pojedeme s cílem vyhrát,“ plánoval Běloch. „V Česku se podle mě dá hrát s každým a my se budeme pokoušet o vítězství vždycky. Ať už hrajeme doma, nebo venku.“

Proto také ani nebere jako nevýhodu to, že hned na startu nové sezony musí se svými svěřenci dvakrát plnit roli hosta.

„Takhle je to nalosované, takže jsem se tím ani nezaobíral. Co neovlivníme, to neřešíme. Chtěli jsme dvakrát vyhrát, což už se nám vzhledem k výsledku ve Frýdku nepovede, ale můžeme uspět hned v Jičíně,“ dodal Běloch.