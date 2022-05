Házenkáři Nového Veselí hledají nového kouče a posily

„Peter tady udělal kupu práce a dostal nabídku od klubu, který se v kategorii žen pohybuje na hraně Champions League,“ říká předseda novoveselského oddílu Zdeněk Materna. „Samozřejmě jsme se domluvili na jeho uvolnění. A já jen mohu poděkovat za práci, kterou tady udělal,“ pokračuje šéf sportovně-organizačního úseku Sokola.

„Po prvním roce, který byl po velkých změnách v hráčském kádru pro nového trenéra hodně složitý, se ve druhém roce projevila jeho systematická práce. A bylo vidět, že tým jde nahoru,“ hodnotí Kostkovu práci.

Parádní podzim. Na jaře došly síly

V uplynulém ročníku se Novému Veselí dařilo hlavně na podzim, kdy se pohybovalo na čele extraligové soutěže. Navíc se dokázalo probojovat do finále poháru, kde favorizované Plzni zle zatápělo a nakonec podlehlo 24:27. „Finálová účast v poháru a výkon proti Plzni byly z mého pohledu velice dobré,“ pochvaluje si Materna.

Ve druhé části soutěže, včetně play off, však jako by úvodní elán opadl. Tým se postupně propadal tabulkou, ve čtvrtfinále play off podlehl ambicióznímu Zubří 0:3 na zápasy a ve skupině o 5.–8. místo nakonec bral až sedmou příčku.

„Zatímco podzimní část byla velice povedená, na jaře už to bylo trošku horší. A na závěr nám došly trochu síly,“ mrzí Maternu. „Ale hlavní předsezonní cíl, kterým byl postup do play off, jsme splnili.“

O žádném zklamání tak podle předsedy novoveselského klubu nemůže být řeč. „Samozřejmě, po půlce sezony byla naše očekávání asi o trochu větší. Ale pro náš kádr, který je pořád hodně mladý a ještě asi dlouho bude, je konečný výsledek pořád dobrý,“ připomněl Materna, že Sokol pracuje především se svými odchovanci.

Nový kouč? Může být z klubu i zvenčí

Nyní stojí před klubem z Nového Veselí výzva najít nového hlavního kouče. „Vše je v jednání, zatím to ale není ke zveřejnění,“ brání se předčasnému komentáři na téma nového kouče Materna. „Myslím, že tuto informaci zveřejníme během týdne.“

Otázkou zůstává, zda Nové Veselí půjde cestou trenéra z vlastních zdrojů, nebo zda angažuje někoho zvenčí. „Obě varianty jsou možné,“ tvrdí Materna.

Podle informací MF DNES by na místo trenéra A týmu mohl být povýšen progresivní kouč staršího dorostu Jan Běloch. „Je to možnost. Její pravděpodobnost se ale odhadovat nedá,“ nechtěl odkrývat karty Materna.

Naopak vyloučen se zdá být návrat Petra Hladíka, bývalého kouče Nového Veselí, který má za sebou dvě sezony v Brně.

„Vůbec jsme s ním nejednali,“ prozradil Materna. „On se neozval, my jsme ho neoslovovali, protože si myslím, že má v Brně rozdělanou práci a smlouvu delší než jen dvouletou. Takže by pravděpodobně odmítl.“ Na výběr nového trenéra je navázán také příchod hráčských posil. „V tuto chvíli víme, že přijdou asi dva hráči z dorostu. A o dalších posilách jednáme,“ nastiňuje Materna. „Zatím to také není rozhodnuto, během tohoto či následujícího týdne bude jasněji.“

V týmu končí Ptáčník, Dodica a Veselý

Zatímco na nové tváře si fanoušci Nového Veselí budou muset ještě pár dní počkat, už delší dobu vědí, s kým se naopak vedení rozloučí. V týmu nebudou pokračovat dvě spojky: levá Adam Ptáčník (1997), pravá Roman Dodica (1998) a pravé křídlo Ondřej Veselý (1997).

„Adam, co vím, odchází do Karviné, Ondra skončil z pracovních důvodů a odchází do druholigové Dolní Cerekve,“upřesňuje Materna.

„Roman Dodica se vrací domů. Co jsem s ním mluvil naposledy, říkal, že zatím s žádným klubem smlouvu uzavřenou nemá. A že hledá,“ pokračuje šéf novoveselského klubu. „Je to zahraniční hráč, v Česku byl asi čtyři nebo pět let, tak asi potřebuje být blíž domů. Dostupnost odtud během sezony je totiž minimální.“

V těchto dnech mají hráči Nového Veselí volno, s individuální přípravou v rámci offseason začnou v polovině června. „Společně by se měli znovu sejít až 17. července,“ prozradil Materna, který v rámci letní přípravy nastínil i možnost zahraničního soustředění. „Ve hře je letos Polsko,“ doplnil Materna.