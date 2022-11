O konci házenkářů Nového Veselí v Evropě rozhodl krátký výpadek

Slabší výkon během úvodního poločasu domácí odvety druhého kola EHF Cupu stál extraligové házenkáře Nového Veselí možnost projít do další fáze tohoto evropského poháru.

Hostující chorvatský celek HRK Gorica, který měl v zádech týden staré domácí vítězství 27:25, totiž během osudové čtvrthodinky dokázal postupně odskočit až do vedení 15:7, které se v konečném účtování ukázalo jako rozhodující.

„Byl tam nějaký dvacetiminutový výpadek, kdy jsme se nedokázali přiblížit ani našemu standardnímu výkonu. Gorica velmi dobře bránila, dokázala být v defenzivě agresivní, a my jsme se s tím nedokázali úplně dobře vyrovnat,“ mrzí kouče Sokola Jana Bělocha.

Hosté dávali branky z rychlých útoků. „Přitom to byla věc, o které jsme věděli, že se jí musíme vyvarovat. Protože to je soupeřova největší zbraň,“ pokračuje domácí kouč. „Bohužel, v ten moment jsme měli takovou kvalitu, že jsme na to nedokázali odpovědět. A to vlastně celé dvojutkání rozhodlo.“

Domácí se sice ve zbytku duelu snažili náskok soupeře postupně ukrajovat, nestačilo to však na víc než na konečnou porážku 26:28. „Mrzí to, protože jsme cítili, že kdybychom hráli na našem limitu, tak Goricu dokážeme přitlačit. A věřili jsme, že v domácím prostředí, kdyby to šlo do koncovky, to dokážeme zlomit v náš prospěch,“ je přesvědčený Běloch.

Nové Veselí tak letošní ročník evropské pohárové soutěže opouští po druhém kole, když v předchozí fázi soutěže dokázalo vyřadit estonský HC Tallinn. Ve dvou zápasech, které se po dohodě obou klubů v polovině září hrály v Novém Veselí, zvítězil Sokol jednoznačně 38:27 a 39:23.

„Tallinn a Gorica byly na úplně jiné úrovni, Tallinn by hrál v české lize o udržení, naopak Gorica o titul. Ten rozdíl byl opravdu veliký,“ srovnává oba soupeře Běloch. „Pro nás to byly další zkušenosti z těžkých zápasů. My chceme tým budovat, vrchol mít trošku před sebou. Víme, že ho nemůžeme mít ještě teď, vzhledem k věku našeho kádru. A tyto zápasy nám strašně pomáhají,“ pokračuje kouč Sokola.

Další náročné utkání čeká jeho svěřence už zítra, kdy se v domácím poháru představí na hřišti Zubří. „Oba týmy budou mít velkou motivaci, protože už je to čtvrtfinále a není to daleko k tomu, aby se člověk dostal do finálových bojů v poháru,“ uvědomuje si Běloch.

Nové Veselí bude chtít soupeři vrátit porážku z extraligy, kdy před měsícem rovněž na jeho palubovce prohrálo 23:28.