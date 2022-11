Házenkáři Karviné, Plzně a Dukly postoupili do 3. kola Evropského poháru

Oba duely mezi českým a lotyšským vicemistrem se hrály v Plzni a Talent tým v sobotu nečekaně podlehl 28:31. Většinu času v dnešní odvetě Západočeši vedli, ale nedokázali soupeři odskočit do výraznějšího náskoku, jenž by jim dodal klid do koncovky. O výhře s potřebným skóre tak rozhodli až v závěru brankami Jakub Douda a Martin Říha.

Karviná s Duklou založily na postup minulý víkend výhrami na hřištích soupeřů. Karviná porazila kosovský celkem Rahoveci i podruhé (32:29), Dukle po vítězství 36:31 na půdě lucemburského Esche stačila v odvetě v Kutné Hoře k postupu i porážka 30:32.

Se soutěží se rozloučily Nové Veselí a Zubří. Sokol prohrál dvakrát o dva góly s chorvatským celkem HRK Gorica, Valaši utrpěli dvě vysoké porážky s favorizovaným norským vicemistrem Arendalem.